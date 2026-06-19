Scomparsa di Igor Protti, il cordoglio del Sindaco di Rimini

Protti aveva ricevuto il Sigismondo d'Oro nel 2003

L’amministrazione comunale di Rimini, a nome dell’intera cittadinanza, esprime commozione e profondo dolore per la scomparsa di Igor Protti. Campione nello sport e campione sino al limitare della vita per la dignità e umanità con cui negli ultimi anni ha portato su di sé il dolore e la fatica della malattia.

“Le ultime volontà che ha voluto lasciarci Igor Protti- dichiara il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad- ne definiscono esattamente la straordinaria caratura di uomo. Un addio che, allo stesso tempo, è un messaggio di gratitudine e speranza rivolto a chi gli è stato vicino e a chi lo ha conosciuto. Partendo da Rimini, le sue leggendarie imprese sui campi da calcio italiani ne hanno certamente rappresentato la parte più visibile. Ma, se questo è possibile, il cuore di Igor è stato molto più grande dei suoi incredibili successi.

Nel 2003 il Comune di Rimini assegnò a Igor Protti il Sigismondo d’Oro con motivazioni che ne definiscono perfettamente il percorso umano e sportivo: avere dimostrato, nel corso della sua lunga carriera, la serietà dell’uomo e l’impegno e le doti di campione, avere testimoniato , in ogni squadra in cui ha militato, l’importanza dei valori etici legati al mondo dello sport.

Persona bellissima, con un atteggiamento costantemente positivo verso la vita, senza mai montarsi la testa durante i periodi esaltanti della carriera né abbattersi quando di fronte si presentavano problemi, proprio il coraggio con cui, a un certo punto, ha affrontato il doloroso percorso della malattia ne hanno fatto un esempio per tutte le generazioni. Anche per chi, i più giovani, non avevano avuto la fortuna di ammirarne direttamente le gesta di rapace bomber, unico capocannoniere nei campionati di calcio di serie A, B e C.

Rimini, oggi in lacrime, deve leggere e rileggere quanto ci ha lasciato Igor nel suo ultimo saluto. E’ un invito a guardare sempre avanti, con fiducia e amore, nonostante la vita sia un turbinoso alternarsi di cose belle e dolorose.

Siamo accanto alla famiglia Protti e, insieme ad essa, porteremo avanti ogni iniziativa affinché l’intera comunità riminese possa essere partecipe del nome e delle volontà di Igor .

Caio bomber, persona stupenda’".