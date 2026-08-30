Scomparso da Rimini un turista polacco: ritrovato dopo due giorni

L'uomo, Grzegorz Moleda, sarebbe arrivato a Rimini da solo

AGGIORNAMENTI: il turista polacco è stato ritrovato dalla Polizia nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, alle Befane di Rimini.

È scomparso da Rimini, da venerdì scorso (30 agosto), un turista di nazionalità polacca. Si chiama Grzegorz Moleda, è alto 182 cm ed è di corporatura robusta. La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa contattando la Questura di Rimini. Dai primi riscontri, Moleda era in città da solo, per un soggiorno. Prima della sua scomparsa, sarebbe stato in ospedale. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare la Questura, è l'invito della famiglia, che sta diffondendo appelli sui social, esprimendo la preoccupazione per la salute del proprio parente.