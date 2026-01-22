Sconti tassa rifiuti, esenzioni a Cattolica per lavoratori in cassa integrazione o con orario ridotto

Le domande potranno essere presentate a partire dai primi di febbraio fino ad aprile

La giunta comunale di Cattolica ha approvato anche quest’anno l’ampliamento delle categorie dei beneficiari con i lavoratori in cassa integrazione o ad orario ridotto. Per la nuova misura del 2026 sulla tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti urbani, l’Amministrazione ha prestato un’attenzione particolare verso quelle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica. Dopo aver confermato l’innalzamento del limite Isee da 9.360 a 13mila per l’esenzione totale dalla Tcp, modifica introdotta lo scorso anno, questa mattina la Giunta è tornata a confermare l’ampliamento dei beneficiari. Le domande potranno essere presentate a partire dai primi di febbraio fino ad aprile.

“Stiamo attraversando momenti storici in cui l’inflazione pesa in maniera importante sulla vita delle famiglie - commenta la sindaca Foronchi – Abbiamo così deciso di riconfermare con grande attenzione e urgenza questa ulteriore categoria di persone che sono attualmente i soggetti economicamente più vulnerabili. È una misura di sostegno concreta che mira a dare una risposta efficace e immediata”.

L’esenzione dalla Tcp è dunque destinata a: nuclei con Isee fino a 13mila euro, nuclei composti unicamente da persone ultrasessantacinquenni, nuclei in cui è presente una persona con disabilità superiore al 74%), nuclei in cui sono presenti minori di età inferiore a 3 anni alla data di presentazione della domanda, nuclei in cui, alla data di presentazione della domanda, siano presenti lavoratori con contratto di lavoro continuativo collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi per almeno tre mesi anche non continuativi, che deve risultare da apposita dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata e firmata e nuclei in cui, alla data di presentazione della domanda, siano presenti lavoratori con contratto di lavoro continuativo interessati da una riduzione dell'orario pari ad almeno il 25 per cento di media per almeno tre mesi negli ultimi 12 mesi, che deve risultare da apposita dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata e firmata.