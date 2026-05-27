Scontri tra tifosi al Calbi, perquisizioni per 14 persone tra Rimini e Cattolica

Gli scontri avvenuti lo scorso 14 marzo: una persona ferita al capo con 30 giorni di prognosi

Questa mattina Carabinieri e agenti di Polizia, su disposizione della Procura, hanno effettuato perquisizioni, tra Rimini e Cattolica, nei confronti di 14 persone di cui si sospetta il coinvolgimento in scontri tra tifoserie avvenuti il 14 marzo scorso a Cattolica, nei pressi dello stadio Calbi, in occasione della partita di Promozione tra Vismara 2008 e Fano. Dalle prime ricostruzioni, supporter del Fano, storici rivali sportivi di Rimini e Cattolica, una volta arrivati nei parcheggi dell'impianto sportivo sono stati accolti dal lancio di fumogeni: poi si è passati all'aggressione con aste di bandiere da parte di persone con il volto travisato, scatenando poi la reazione dei tifosi fanesi. Una persona, durante la colluttazione, è stata colpita al capo, si sospetta da una pietra raccolta in un vicino cantiere, e ha dovuto far ricorso alle cure mediche, con 30 giorni di prognosi. Le 14 persone per le quali si è proceduto con le perquisizioni sarebbero tifosi di Rimini e Cattolica, coinvolti nella rissa. Le indagini riguardano le ipotesi di reato di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luoghi pubblici. "All’esito delle perquisizioni odierne sono stati rivenuti e sequestrati ordigni illegalmente detenuti, sostanze stupefacenti di tipo hashish ed altri elementi ritenuti utili alla prosecuzione delle indagini a carico degli indagati", riferiscono fonti vicine all'Arma dei Carabinieri.