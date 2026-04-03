Scontro auto-moto all’uscita della rotatoria delle Befane: centauro ferito, traffico in tilt

La moto, dopo l'impatto, è carambolata per diversi metri

Un incidente stradale si è verificato oggi (3 aprile), sulla Statale 16, all'altezza della rotonda delle Befane. I fatti sono avvenuti intorno alle 16.40. Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra un'automobile con targa svizzera, con alla guida una ragazza, e una moto Kawasaki, è avvenuta all'uscita della rotatoria, in direzione Riccione: la moto è carambolata per diversi metri e il centauro in sella è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. L'uscita per Riccione della rotatoria è stata chiusa per oltre un'ora: il traffico, gestito dalla Polizia Stradale, ha subito fortissimi rallentamenti.