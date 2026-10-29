Calcio sammarinese Scontro d’alta quota tra Folgore e Tre Penne

Cercherà di guadagnare punti la Virtus opposta al Domagnano. Il turno si apre venerdì con Cailungo-Juvenes Dogana

Con gli Ottavi di coppa in archivio, è già vigilia di un nuovo turno di Campionato Sammarinese. La settima giornata scatterà infatti domani sera ma vedrà il suo clou nel big match domenicale (ore 15 a Montecchio) tra la capolista Folgore e l’inseguitrice Tre Penne. I Giallorossoneri sono l’unica squadra che ha registrato solo vittorie tra campionato e coppa mentre i Biancoazzurri si sono fermati proprio una settimana fa con il Tre Fiori (0-0 a Montecchio). Tre Penne che resta così a due punti dalla vetta e in caso di successo potrà proprio scavalcare la squadra di Michael Ricci. Folgore che potrà puntare sulla coppia offensiva Pancotti-Augusto Garcia Rufer (quattro centri a testa, miglior attacco del torneo) mentre il Tre Penne dalla sua ha una grande solidità difensiva (solo 2 reti subite, i migliori assieme alla Virtus).

Cercherà di guadagnare qualche punto la Virtus, che anticiperà al sabato – sempre alle 15 – contro il Domagnano. I Neroverdi hanno gli stessi punti del Tre Penne ma dovranno fare attenzione ai Giallorossi, reduci dalla buona e convincente vittoria in settimana in coppa. I Lupi di Amati non vincono però in campionato dal 4 settembre mentre la Virtus di Muratori ha saputo solo vincere nelle ultime cinque uscite (sei se si considera anche la coppa).

Ad aprire la giornata di campionato sarà la sfida di domani sera alle 21:15 (unica gara in notturna) tra Cailungo e Juvenes Dogana. Entrambe eliminate in coppa, le due formazioni cercano punti per risollevare il morale. Dal punto di vista dei risultati meglio i Rossoverdi che hanno registrato quattro punti nelle ultime tre uscite; discorso diverso per la squadra di Serravalle che ha perso le ultime cinque di fila. Oltre ad essere trasmessa in diretta su Titani.tv, Cailungo-Juvenes Dogana sarà disponibile anche su FIFA +.

Quattro poi le gare nel pomeriggio di sabato 31 ottobre. Oltre alla già citata Domagnano-Virtus, anche il Tre Fiori vuole punti per riavvicinarsi in vetta. I campioni in carica – freschi della “manita” al Fiorentino in coppa – se la vedranno con il Murata (Fiorentino, ore 15). La squadra di Girolomoni è a cinque punti dalla capolista Folgore mentre il Murata è alla ricerca della sua seconda vittoria in campionato – sfumata una settimana fa all’ultimo secondo con il Domagnano. Non ha pagato le fatiche di coppa invece La Fiorita, già qualificata ai Quarti in qualità di detentrice. La squadra di Selva però non può più sbagliare se vuole lottare per le posizioni di vertice (attualmente è sesta a -8). Per i Gialloblù – con tre pareggi nelle ultime cinque – c’è una Libertas (Domagnano, ore 15) dal ritmo altalenante ma che ha dato filo da torcere alla capolista Folgore sia in campionato che in coppa. In cerca di punti preziosi anche Pennarossa e San Marino Academy, in campo sempre sabato alle 15 ma a Montecchio. I Biancorossi sono rinvigoriti dalla bella vittoria di coppa con il Cailungo, mentre in campionato hanno portato a casa quattro punti nelle ultime tre. I Titani di Cancelli invece sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Tre invece le partite in programma domenica. Del big match tra Folgore e Tre Penne abbiamo già parlato mentre nella festa di Ognissanti scenderanno in campo anche Cosmos-Fiorentino e San Giovanni-Faetano. Stanno molto bene i Gialloverdi di Serravalle (quattro vittorie di fila) forti della coppia-gol formata da Guidotti e Cremonini: il primo è capocannoniere con 6 reti ed ha segnato anche in coppa, il secondo segna e fa segnare (5 gol e 5 assist nel torneo). Il Fiorentino dal canto suo si fa valere nel reparto arretrato (soli sei gol subiti).

Un solo punto invece separa in classifica San Giovanni e Faetano. I Rossoneri sono avanti rispetto ai Gialloblù, con entrambe le formazioni che vengono da un pareggio in campionato – nonché dall’eliminazione in coppa. San Giovanni che però in attacco dovrà fare a meno dello squalificato Zanni (due gol nel torneo).