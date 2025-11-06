Scontro tra bus scolastico e auto ad Arignano: muore 33enne, venti studenti feriti

Sul mezzo viaggiavano circa 50 studenti. L'autista della vettura coinvolta ha perso la vita

Tragedia questa mattina (giovedì 6 novembre) ad Arignano, nel Torinese, dove un’auto e un autobus scolastico si sono scontrati all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo. Nell’impatto ha perso la vita l’automobilista, un uomo di 33 anni residente a Mombello (Torino). Ventuno persone, tra cui venti studenti, sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, all’ora di ingresso nelle scuole. A bordo del pullman viaggiavano una cinquantina di ragazzi diretti a Chieri, dove frequentano un liceo e un istituto tecnico. Per loro solo contusioni e lievi ferite, ma la paura è stata tanta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero con cinque ambulanze arrivate da Chieri, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. È atterrato anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso. Le indagini per stabilire la dinamica esatta dell’incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Chieri. I ragazzi, dopo i controlli medici, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni.