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Scooter rubato abbandonato sul fiume Marecchia a Rimini, il mezzo è stato rimosso

In azione i volontari della Protezione Civile

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
25 settembre 2026 13:14
Scooter rubato abbandonato sul fiume Marecchia a Rimini, il mezzo è stato rimosso -
Rimini
Attualità
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Si è concluso ieri pomeriggio (24 settembre) l'intervento del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile di Rimini, per la rimozione di un ciclomotore, presumibilmente rubato, abbandonato sulla sponda del fiume Marecchia lato Ravenna, all'altezza del ponte dello Scout. L'operazione è stata richiesta dalla Polizia Locale, che aveva segnalato la necessità di liberare l'area. I volontari sono intervenuti in tempi rapidi e in stretta collaborazione con gli agenti. Hanno così risolto una situazione che presentava criticità per il decoro e la sicurezza del tratto fluviale. L'episodio conferma il ruolo prezioso che il Gruppo comunale di Protezione civile svolge ogni giorno sul territorio. La sua disponibilità consente di rispondere con tempestività ed efficacia anche a esigenze puntuali come questa, nell'interesse della città e dei cittadini.

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