Scoperte straordinarie alla Domus del Chirurgo di Rimini | Un viaggio nella medicina romana

Scopri la Domus del Chirurgo a Rimini: un viaggio nella medicina romana attraverso mosaici, strumenti chirurgici e curiosità uniche.

Un tesoro nascosto nel cuore di Rimini

Nel cuore pulsante di Rimini, sotto la moderna piazza Ferrari, si cela un tesoro archeologico di inestimabile valore: la Domus del Chirurgo. Scoperta casualmente nel 1989 durante lavori di arredo urbano, questa residenza romana del II secolo d.C. ha restituito un patrimonio unico al mondo: il più ricco corredo di strumenti chirurgici dell'antichità, appartenenti a un medico di nome Eutyches, di probabile origine greca.

La domus, estesa su circa 700 m², presenta ambienti raffinati decorati con mosaici e affreschi policromi. Tra questi spicca il celebre mosaico di Orfeo, raffigurante il mitico musico circondato da animali incantati dalla sua lira, simbolo dell'armonia tra arte e scienza.

Il corredo medico: una "valigetta" del II secolo

Il ritrovamento più straordinario è senza dubbio il corredo medico: oltre 150 strumenti in ferro e bronzo, tra cui pinze, bisturi, sonde e scalpelli, conservati in una cassetta di legno carbonizzata. Questi attrezzi testimoniano l'elevato livello della medicina romana e l'abilità di Eutyches nel trattare traumi, fratture e altre patologie.

Accanto agli strumenti chirurgici, sono stati rinvenuti mortai, bilance e contenitori per la preparazione di medicamenti, evidenziando la duplice funzione della domus come abitazione privata e luogo di cura. La presenza di un sudatorium, un ambiente simile a una sauna, indica l'attenzione per il benessere e la salute anche attraverso pratiche termali.

Una fine improvvisa e la conservazione nel tempo

La vita nella domus si interruppe bruscamente a metà del III secolo d.C. a causa di un incendio devastante, probabilmente legato alle invasioni barbariche. Le fiamme causarono il crollo dell'edificio, seppellendo sotto le macerie gli strumenti medici e altri oggetti di uso quotidiano. Questo tragico evento ha però permesso la straordinaria conservazione dei reperti, offrendo una "fotografia" autentica della vita quotidiana di un medico romano.

Oggi, la Domus del Chirurgo è visitabile grazie a passerelle sospese che permettono di ammirare i resti senza danneggiarli. I reperti più significativi sono esposti nel vicino Museo della Città di Rimini, che offre un percorso espositivo completo sulla storia della città e della medicina antica.

Curiosità

Sapevi che il corredo chirurgico rinvenuto nella Domus del Chirurgo è considerato il più completo dell'antichità? La sua scoperta ha rivoluzionato la conoscenza della medicina romana, dimostrando un livello di competenza e specializzazione sorprendente per l'epoca.