Scoperto un mondo nascosto | Le vie di fuga nei castelli romagnoli che nessuno conosce

Scopri le vie di fuga nascoste nei castelli romagnoli: cunicoli segreti e passaggi medievali tra Montebello, Cesena e Santarcangelo.

In Emilia‑Romagna si nascondono antichi passaggi segreti e cunicoli sotto mura e torrioni, progettati per garantire fughe disperate in caso di assedio. Da Montebello a Santarcangelo fino a Cesena, queste vie sotterranee svelano un mondo di ingegno e mistero, pronto a riaffiorare tra le pietre medievali.

I segreti del Castello di Montebello

Nel maniero di Montebello (Poggio Torriana, RN), la leggenda narra di strette vie di fuga scavate all’interno delle mura spesse 8 metri, che si aprivano in condizioni di emergenza, verso colline e boschi circostanti. Qui si dice che, durante gli assedi medievali, i difensori riuscissero a fuggire attraverso tunnel nascosti tra la roccia, evitando così pericolose imboscate.

Santarcangelo: cunicoli verso la libertà

Secondo fonti locali, la potente famiglia Malatesta fece costruire segreti passaggi sotterranei nel borgo di Santarcangelo di Romagna, collegati alle torri castellane, per permettere fughe improvvise in caso di attacchi. Questi cunicoli portavano fuori dalle mura, attraversavano colline boschive, e venivano usati come rotaie clandestine per rifugiarsi al riparo.

Cesena: pozzi e prigioni ingegnose

Alla Rocca Malatestiana di Cesena, nel cosiddetto “pozzo dei rasoi”, si racconta che un passaggio sotterraneo sottraesse i prigionieri al controllo dei guardiani, conducendoli a vie secondarie esterne. In epoca successiva, la rocca servì anche da carcere, ma la complessa rete di camminamenti interni e scale anticipate suggerisce l’esistenza di scivoli e vie subdole create proprio per le evasioni o per le vie di fuga degli assediati.

Curiosità

Hai mai pensato che sotto ai castelli della Riviera Romagnola si nascondano passaggi invisibili? Nell’estate, alcuni siti organizzano tour notturni dove è possibile scendere nei cunicoli e camminare lungo corridoi medievali in penombra.