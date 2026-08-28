Scovato il materasso pieno di cocaina: arrestato un 25enne

L'operazione è scattata dopo un lungo servizio di osservazione

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, incensurato, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’operazione è scattata quando i militari dell’Arma, nel corso di uno specifico servizio di osservazione, hanno notato il giovane cedere furtivamente una dose di cocaina a una persona del luogo. Il tempestivo intervento degli operanti ha permesso di bloccare immediatamente il presunto spacciatore e di identificare l’acquirente, il quale è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

I successivi accertamenti investigativi hanno portato all’immediata esecuzione di una perquisizione estesa sia al veicolo sia al domicilio in uso all’indagato. Le operazioni hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacente: ben 275 dosi di cocaina celate sotto un materasso, per un peso complessivo di circa 250 grammi, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro diverso materiale utile al confezionamento e la somma contante di oltre 4.100 euro in banconote di piccolo taglio, occultate fra la pasta nella credenza della cucina, ritenuta provento di pregressa attività delittuosa.

Al termine delle formalità di rito, tutto il materiale illecito è stato debitamente repertato, mentre l’arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per l’odierna mattinata.