Scrivere il cinema di domani: 15 nuove storie dalla fucina creativa di Santarcangelo

Termina con successo il seminario di sceneggiatura presso l'academy di Samuele Sbrighi con il regista Antonio Pisu

Sei giorni per dare un'ordine alle proprie idee e scrivere una sceneggiatura. Si è svolto nei fine settimana del 20-22 giugno e 27-29 giugno, presso il Centro di Cinema e Teatro La Valigia dell’Attore di Santarcangelo di Romagna, il seminario di sceneggiatura cinematografica a cura del regista, sceneggiatore e attore Antonio Pisu (Nobili Bugie, 2017; Est - Dittatura Last Minute, 2020; Nina dei Lupi, 2023; Tornando a Est, 2024).

Antonio Pisu

Dall’academy fondata da Samuele Sbrighi — attore santarcangiolese, coach e presidente di Lvda — quindici giovani sceneggiatori in erba hanno portato a termine con successo la masterclass, presentando i propri progetti di lungometraggio, nell’ultima giornata di corso, al produttore cinematografico Maurizio Paganelli, della casa di produzione cesenate Stradedellest, già produttrice dei due lungometraggi di successo di Pisu (Est - Dittatura Last Minute e Tornando a Est ).

I progetti presentati dai ragazzi della fucina creativa di Sbrighi sono stati valutati con entusiasmo dal docente e dal produttore per la loro originalità e la varietà dei temi trattati, che spaziano dalla commedia al drammatico e dal fantasy alla fantascienza.

Antonio Pisu e Samuele Sbrighi

"È stata un’esperienza molto formativa e stimolante per i ragazzi", ha dichiarato Samuele Sbrighi, che ha collaborato con Pisu anche nell’ultimo Tornando a Est. "Non vediamo l’ora di poter lavorare nuovamente con Antonio."In autunno, infatti, il regista milanese tornerà a La Valigia dell’Attore per un nuovo seminario, questa volta dedicato alla recitazione.

La masterclass di sceneggiatura è stata anche un’importante occasione di confronto e connessione tra i partecipanti, che stanno valutando la nascita di un collettivo per la produzione di contenuti per Lvda Film, il settore produttivo del centro cinematografico santarcangiolese.

Prosegue così con successo la missione di Lvda, che dal 2016 si propone come palestra per attori e aspiranti tali, specializzata nello sviluppo creativo e nelle tecniche di recitazione e regia applicate al cinema e al teatro. Oggi l’associazione conta 150 iscritti e può vantare collaborazioni di rilievo con produzioni, registi, casting director e professionisti del settore a livello internazionale.

Nicola Guerra