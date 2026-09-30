Scuderia San Marino, hurrà di Ciacci e Francini

Sono saliti sul gradino più alto del podio all’Europeo storico all’Elba. Vittoria anche per Bagnasco e Sicuro a Misano. Il WEC regala soddisfazione a Drudi

Settembre si chiude in maniera positiva per la Scuderia San Marino, con diversi podi tra rally e pista. Nella terra del Sol Levante, Mattia Drudi insieme ai compagni di squadra James e Robicho salgono per la terza volta in questa stagione sul podio del World Endurance Challenge. A bordo della Aston Martin preparata dal team Heart of Racing è arrivato il secondo posto di categoria LMGT3 nella 6 ore di Fuji. A un’ora dal termine Drudi e compagni si trovavano in lotta per il primo posto, poi un contatto con la McLaren di Finn Gehrsitz ha attardato il gruppo che ha subito negli ultimi 20’ la risalita della BMW-WRT #32 pilotata da Augusto Farfus. Al Rally d’Elba Storico vittoria nell’Europeo riservato alle vetture classiche trionfo di categoria per Nicholas Ciacci e Giovanna Francini a bordo della Subaru Impreza GT Turbo 5. L’equipaggio italo-sammarinese ha chiuso al decimo posto assoluto della classifica finale. Weekend da dimenticare per Renato Travaglia e Mirco Gabrielli che sono costretti al ritiro, così come Andrea Machetti e Fabio Agostini. Nella classifica riservata alle vetture A112, Alessandro Feldofi con Alessando Podeschi arrivano secondi assoluti mentre Nicolò Fedolfi chiude al settimo posto assoluto. Soddisfazioni anche dalla Misanino Cup, dove la SM Squadra Corse con la coppia Ugo Federico Bagnasco e Diego Sicuro conquista la vittoria di categoria Gent. Grazie a questa vittoria Bagnasco e Sicuro si giocheranno la vittoria della Misano Cup nell’ultimo appuntamento previsto il 18 ottobre. Ottobre, invece, si apre con le gare del Super Trofeo Lamborghini Europa che fa tappa a Barcellona con Luciano e Donovan Privitelio. Al Mugello, invece, Marco Bianchini parteciperà al Gran Premio Storico d’Italia con la Arrows F1.