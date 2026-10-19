Scuola, a Rimini incontro tra Comune e nuova dirigente dell’Ufficio scolastico

Al centro del confronto i bisogni delle famiglie, l’inclusione degli alunni con disabilità, gli organici e il potenziamento dei servizi educativi sul territorio

Un incontro cordiale e improntato alla collaborazione quello che si è svolto nel primo pomeriggio tra l'amministrazione comunale (presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca con delega all'istruzione Chiara Bellini e il dirigente del Settore Educazione Massimo Stefanini) e Roberta Antonioli, nuova dirigente dell'Ufficio scolastico di Rimini. Presente anche Giuliano Zamagni, consigliere provinciale delegato all'istruzione e alla rete scolastica, insieme ad Antonia Cassalia dell'Ufficio scolastico di Rimini.

L'incontro è stato l'occasione per un primo momento di conoscenza istituzionale e per confermare la volontà condivisa di rafforzare il positivo rapporto di collaborazione tra scuola, enti locali e territorio, in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti sociali e demografici.

Al centro del confronto i nuovi bisogni delle famiglie, i temi legati alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la necessità di continuare a sviluppare servizi educativi e scolastici capaci di accompagnare le trasformazioni in atto.

Tra gli argomenti affrontati anche le opportunità di frequenza scolastica prolungata, il ruolo strategico di una rete scolastica capillare e vicina alle comunità, nei quartieri della città come nelle aree più decentrate del territorio, e l'importanza di poter contare su organici adeguati a sostenere la qualità dell'offerta educativa e la dinamicità del territorio riminese.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai percorsi di inclusione degli alunni con disabilità e alla necessità di consolidare modalità di collaborazione stabili ed efficaci tra tutte le istituzioni coinvolte, valorizzando una rete territoriale che negli anni ha maturato esperienze importanti e buone pratiche riconosciute, a supporto degli studenti e delle loro famiglie lungo tutto il percorso educativo, e da cui possono svilupparsi nuove e interessanti sperimentazioni.



«Desideriamo innanzitutto rivolgere un ringraziamento alla dottoressa Antonioli per la disponibilità, l'ascolto e l'attenzione dimostrati fin da questo primo incontro», sottolineano il sindaco Sadegholvaad e la vicesindaca Bellini. «Abbiamo trovato un'interlocutrice con cui avviare un confronto costruttivo su temi fondamentali per il presente e il futuro della nostra comunità. Come amministrazione comunale confermiamo la massima disponibilità alla collaborazione e al confronto con l'Ufficio scolastico e con tutte le istituzioni del territorio, nella comune attenzione ai bisogni delle famiglie, degli studenti e delle comunità locali».