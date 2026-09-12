Scuola al via: a Cattolica i saluti della sindaca, mentre a Misano nuova mensa

Nella Regina 1416 bambini e bambine pronti a iniziare l'anno scolastico

CATTOLICA La carica di alunni e alunne di Cattolica si prepara a entrare in classe il prossimo martedì 15 settembre. Al suono della campanella, 1416 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tra 0 e 13 anni (740 maschi e 676 femmine; dati dell’Ufficio anagrafe del Comune), prenderanno posto nelle scuole della Regina. Ad accogliere chi entra in classe per la prima volta e chi prosegue nel cammino già avviato, saranno la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco Federico Vaccarini con il tradizionale saluto di benvenuto nel cortile della scuola Filippini, insieme con la nuova dirigente scolastica Claudia Caraccioli e a tutto il corpo docente, educatori e personale scolastico. Ad ogni istituto e classe, sarà poi consegnata, come da consuetudine, la lettera di auguri a firma dell'amministrazione comunale.

“L’inizio dell’anno scolastico è sempre una grande emozione e martedì mattina porteremo il nostro saluto ad alunni e alunne – le parole di sindaca e vicesindaco - Vogliamo essere accanto a loro sin dal primo importante giorno di questo nuovo anno. Per incoraggiarli, per fargli sentire la nostra vicinanza, per condividere la gioia e anche le preoccupazioni che accompagnano ogni nuovo inizio. Un grande in bocca al lupo anche agli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado per un nuovo anno scolastico ricco di belle esperienze e soddisfazioni”.

MISANO Martedì 15 settembre suonerà la campanella per gli alunni delle scuole di Misano Adriatico. Al ritorno sui banchi gli studenti troveranno un ambiente significativamente rinnovato. Nel corso della pausa estiva, infatti, il Comune ha completato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per preservare la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici.

L'intervento di maggior rilievo ha riguardato il polo scolastico di via Don Milani, dove è stata realizzata la nuova mensa scolastica. Per l’occasione sono state ripensate complessivamente l'accessibilità e la sicurezza del polo, in particolare per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e degli uffici dell'Istituto Comprensivo.

La riorganizzazione dell'ingresso ha comportato una modifica sostanziale del parcheggio e la creazione di una nuova area pedonale dedicata, con percorsi che garantiranno un accesso più sicuro e ordinato ai plessi. I lavori di completamento esterno proseguiranno nei prossimi giorni, con l'inserimento della nuova dotazione arborea e la colorazione del percorso pedonale, che ne aumenteranno ulteriormente la fruibilità e l'appeal per studenti e famiglie.

Nella zona della Cella proseguono i lavori per l’ultimazione della nuova struttura di asilo nido comunale, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La struttura, che aprirà i battenti a novembre 2026, rappresenta un importante ampliamento dell'offerta di servizi per l'infanzia nel territorio. Parallelamente, il Comune sta completando una qualificazione estesa delle aree verdi circostanti la nuova struttura, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, l'ampliamento del parcheggio, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi arredi.

“Questi investimenti rappresentano una scelta deliberata dell'amministrazione verso il futuro della nostra comunità – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Due dei tre interventi finanziati dal Pnrr sui quali abbiamo aggiunto risorse significative per lavori di completamento e adattamento delle aree esterne sono destinati al settore scolastico. Pensiamo che investire nella manutenzione, nell'ampliamento dei servizi e soprattutto nella sicurezza di accesso ai nostri poli scolastici da parte degli alunni non sia solo una responsabilità amministrativa, ma un impegno concreto nei confronti delle famiglie e dei ragazzi di Misano. Una scuola sicura e accogliente è il fondamento di una comunità che guarda al futuro”.