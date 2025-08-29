Scuola Fai Bene di Rimini, via libera ai parcheggi e al prolungamento della ciclabile

L'investimento per la realizzazione dell'area di accesso ammonta a 500 mila euro

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la delibera che dà il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione dell'area di accesso alla Scuola Primaria "Fai Bene" in Via Verenin Grazia, nella zona di Rimini Nord. "Un passaggio fondamentale per completare l'infrastruttura che renderà pienamente operativa la nuova struttura educativa", spiegano da palazzo Garampi.

Il progetto, come riferisce l'amministrazione comunale, prevede una serie di interventi strategici per garantire accessibilità e sicurezza. Verrà realizzato un nuovo braccio della rotonda esistente su Via Verenin Grazia per consentire l'accesso veicolare, mentre la pista ciclabile attuale sarà prolungata fino all'ingresso della scuola con un allargamento specifico per l'attraversamento ciclo-pedonale. L'intervento include anche la creazione di continuità per il percorso ciclabile, attualmente interrotto, attraverso un nuovo attraversamento dedicato. L'area disporrà di un parcheggio pubblico con 18 posti auto, di cui uno riservato a persone con disabilità, che si aggiungerà agli stalli previsti per l'edificio scolastico. Sarà inoltre allestita una zona dedicata alla fermata degli scuolabus con piazzale di manovra per mezzi di servizio e di emergenza, garantendo così una gestione ottimale dei flussi di traffico durante le attività scolastiche.

Particolare attenzione è stata rivolta al superamento delle barriere architettoniche, con percorsi pedonali dotati di segnaletica podotattile e cordoli sopraelevati per favorire l'orientamento di tutti gli utenti. Per garantire un ambiente acusticamente idoneo alle attività didattiche, conformemente alla classificazione in Classe I della zonizzazione acustica comunale, verrà realizzato un terrapieno rinverdito lungo Via Verenin Grazia e saranno predisposte le fondazioni per future barriere fonoassorbenti. Il progetto include inoltre nuove aree verdi con piantumazione di essenze arboree e sistema di irrigazione a goccia. L'illuminazione pubblica interesserà l'intera area, comprendendo strada, parcheggi e pista ciclo-pedonale, con predisposizione per un eventuale futuro sistema di videosorveglianza.

"Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto della Scuola Primaria Fai Bene, una struttura a due sezioni con laboratori, refettorio e palestra su un'area di circa 8.000 metri quadri", sottolinea l'amministrazione comunale. Il progetto scolastico principale, frutto di un concorso di progettazione comunale, ha ottenuto il finanziamento Inail, con l'approvazione della Regione Emilia-Romagna ed è attualmente in fase di verifica presso l'ente finanziatore. L'investimento per la realizzazione dell'area di accesso ammonta a 500 mila euro, interamente finanziati con risorse comunali. I lavori avranno una durata prevista di quattro mesi.