Scuola La Lucciola: navetta gratuita per accompagnare i bambini nei plessi temporanei
Il Comune attiva per tutto l’anno scolastico 2026/2027 un servizio dedicato gestito da Start Romagna per agevolare gli spostamenti delle famiglie
Un trasporto gratuito e dedicato accompagnerà per tutto il 2026/2027 i bambini della scuola dell’infanzia “La Lucciola” nei plessi Lambruschini e Il Girotondo, individuati come sedi temporanee durante i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio di via di Mezzo.
Il trasferimento delle sezioni si rende necessario per consentire gli interventi programmati. Per agevolare gli spostamenti quotidiani delle famiglie, il Comune attiverà un collegamento dedicato riservato a chi ne farà richiesta. La navetta, gestita da Start Romagna, è garantita da un investimento di 35.700 euro, approvato dalla Giunta, che permetterà al servizio di essere pienamente operativo dal primo giorno di scuola.