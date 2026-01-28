Scuole di RImini e indirizzi: ecco lo stradario online per orientare le iscrizioni

Lo strumento indica quale scuola sia collegata a ciascun indirizzo della città, facilitando le famiglie nelle iscrizioni a primarie e medie

Il Comune di Rimini ha aggiornato lo stradario scolastico utilizzato per orientare le famiglie nelle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) per l’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di uno strumento semplice e di servizio, pensato per facilitare l’organizzazione familiare e sostenere la regolare frequenza della scuola dell’obbligo, come previsto dalla Legge Regionale 12/2003.

Lo stradario completo, aggiornato e geolocalizzato, è disponibile online.

Indica, via per via, quale scuola è territorialmente collegata a ogni indirizzo della città. "Non è un obbligo né un vincolo: le famiglie restano libere di scegliere la scuola che preferiscono. È però un riferimento utile per le istituzioni scolastiche quando devono stabilire i criteri di precedenza nelle iscrizioni, soprattutto nei casi in cui le domande superano i posti disponibili", riferiscono da palazzo Garampi.

Lo stradario è valido solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado, cioè per il percorso dell’obbligo scolastico. Per le scuole dell’infanzia, invece, questo strumento non è più previsto, perché la normativa regionale ha abolito la zonizzazione per quella fascia d’età.