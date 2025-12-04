Scuole sicure a Rimini: i Carabinieri intensificano i controlli antidroga

Unità cinofile in azione: prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole riminesi

I Carabinieri della Compagnia di Rimini proseguono le attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti: nelle ultime ore sono stati svolti i controlli in alcune scuole superiori della città, con l'intervento delle unità cinofile antidroga. L’iniziativa, spiega una nota dell'Arma, "rientra in un più ampio progetto di sicurezza e tutela dei giovani, finalizzato non solo all’individuazione di eventuali sostanze illecite, ma soprattutto alla sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di droghe, una minaccia spesso sottovalutata e che vede un preoccupante abbassamento dell’età dei consumatori". Durante le attività, i Carabinieri hanno ispezionato aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili degli istituti, mentre i cani addestrati hanno collaborato nel rilevare eventuali tracce di sostanze. Le verifiche si sono svolte senza criticità e nel pieno rispetto dell’attività scolastica, con la collaborazione da parte del personale docente così come degli studenti. "Gli uomini e le donne in uniforme continuano a sostenere gli studenti e le loro famiglie, aiutandoli a riconoscere e prevenire possibili dipendenze, ricordando l’importanza del dialogo e la collaborazione con le istituzioni scolastiche che hanno condiviso l’odierna iniziativa, che proseguirà anche nelle prossime settimane, così da mantenere alta l’attenzione e garantire agli studenti un ambiente scolastico sicuro e protetto", chiosa la nota dell'Arma.