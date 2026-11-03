Violenza di genere “Se domani non torno”, 170 studenti riminesi al cinema per ricordare Giulia Cecchettin

Al Multiplex Le Befane la proiezione del film tratto dal libro di Gino Cecchettin

Una mattinata di cinema, confronto e consapevolezza per riflettere sul tema della violenza di genere e sull'importanza di promuovere una cultura del rispetto. Circa 170 tra studenti, docenti e accompagnatori del Liceo G. Cesare-M. Valgimigli di Rimini hanno partecipato questa mattina alla proiezione di “Se domani non torno”, il film diretto da Paola Randi e tratto dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso.

L'iniziativa segna l'apertura di un mese di novembre dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere ed è stata promossa dal Soroptimist International d'Italia Club di Rimini, con il contributo di Start Romagna, che ha messo a disposizione gratuitamente il servizio di trasporto per accompagnare al Multiplex Le Befane le sette classi coinvolte. Fondamentale anche la collaborazione del dirigente scolastico Emanuele Pirottina e della professoressa Cecilia Franchini, che hanno sostenuto il progetto favorendo la partecipazione degli studenti.

La mattinata è stata pensata come un'occasione di approfondimento, nella quale il racconto cinematografico di una storia tristemente nota si è fatto strumento per affrontare un tema di grande rilevanza sociale e offrire ai ragazzi spunti di riflessione.

Prima della proiezione, in contemporanea con le altre sale cinematografiche italiane aderenti all'iniziativa, il Soroptimist Club di Rimini ha organizzato un momento introduttivo con il critico cinematografico Andry Sberlati e la psicologa e psicoterapeuta Emanuela Garuffi, che hanno accompagnato il giovane pubblico nella lettura dei temi affrontati dalla pellicola.

Ad aprire l'incontro sono stati i saluti di Maria Dora Sisti, presidente del Soroptimist Club Rimini, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, Alice Parma, consigliera regionale, e Paola Sammarco, Ispettore della Polizia di Stato.

Al termine della proiezione, gli studenti hanno potuto seguire in diretta streaming il collegamento dal Cinema Moderno di Roma, dove erano presenti Gino Cecchettin, la regista Paola Randi e il cast del film, collegamento che ha coinvolto 70.000 studenti in tutta Italia.

Una mattinata che conferma il valore della collaborazione tra associazioni, istituzioni, mondo della scuola e realtà del territorio nel promuovere occasioni di educazione e sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni.