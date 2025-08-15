Sedicenne travolto e ucciso da un’auto pirata al Circeo

Il fratello gemello illeso, ferito un amico. Caccia al conducente fuggito senza prestare soccorso

Un 16enne è morto, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, dopo essere stato travolto da un’auto pirata sulla strada provinciale che collega San Felice al Circeo con Terracina. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30, mentre il giovane si trovava a bordo strada insieme al fratello gemello e a un amico. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo li avrebbe colpiti all’improvviso, per poi allontanarsi senza fermarsi. Nell’impatto l’amico è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il fratello gemello della vittima è invece uscito illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia stradale di Latina, che hanno avviato le ricerche del responsabile.