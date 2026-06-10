Sedici gazebo, balneazione assistita e attività gratuite: riparte a Rimini Spiaggia Libera Tutti

La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30

Dal 15 giugno al 13 settembre torna per il secondo anno a Rimini “Spiaggia Libera Tutti”, il progetto promosso dal Comune di Rimini, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dalla Cooperativa Amici di Gigi insieme a una rete di partner del territorio, nato per garantire a tutte le persone il diritto di vivere il mare senza barriere.

Situata nel cuore di Marina Centro, in Piazzale Boscovich, “Spiaggia Libera Tutti” rappresenta oggi molto più di una spiaggia accessibile: è un luogo di incontro, inclusione e partecipazione, dove ogni persona può sentirsi accolta e protagonista.

La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e dispone di 16 gazebo attrezzati, pensati per accogliere persone con disabilità insieme ai propri caregiver, offrendo spazi confortevoli, servizi dedicati e un ambiente realmente inclusivo.

Tra i servizi offerti vi è anche il servizio di balneazione sicura e assistita, garantito da personale adeguatamente formato per accompagnare gli ospiti nell'accesso al mare in condizioni di sicurezza e serenità.

L'accesso alla spiaggia è gratuito e avviene tramite prenotazione sul sito www.spiaggialiberatutti.it , telefonando al numero 351 4980236 oppure scrivendo a [email protected] .

Anche per l'estate 2026, ogni settimana saranno organizzati momenti ludici, ricreativi e aggregativi rivolti agli ospiti della spiaggia e alle loro famiglie, con l'obiettivo di trasformare una giornata al mare in un'esperienza di relazione e condivisione.

Numerosi gli appuntamenti in programma durante la stagione, a partire dal momento inaugurale della spiaggia, alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’Assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda, mercoledì 17 giugno alle ore 10,30.

Dal 25 al 27 giugno Spiaggia Libera Tutti sarà parte integrante di ‘ExpoAid 2026 – Io Persona di Valore’, uno degli eventi nazionali più importanti dedicati all'inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità.

Nella serata del 26 giugno la spiaggia ospiterà una speciale sfilata di moda inclusiva, accompagnata da food truck, musica e concerti dal vivo. Un evento aperto alla cittadinanza pensato per celebrare la bellezza della diversità e il valore dell'incontro.

Durante l'estate sono inoltre previsti eventi musicali mensili che animeranno la spiaggia e offriranno occasioni di aggregazione aperte a tutta la comunità.

Il 15 agosto verrà organizzato il tradizionale Pranzo di Ferragosto, un momento conviviale da condividere insieme agli ospiti della spiaggia, alle famiglie, ai volontari e a tutti coloro che desiderano vivere una giornata di festa.

Il 22 agosto Spiaggia Libera Tutti sarà coinvolta nella visita del Santo Padre Leone XIV, un appuntamento storico che vedrà Rimini al centro di un importante momento di incontro e partecipazione.

La stagione si concluderà infine con una grande festa finale che celebrerà i risultati raggiunti, le relazioni costruite e le tante storie che, anche quest'anno, avranno trovato spazio tra il mare e la comunità.