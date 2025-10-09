Segregata in casa al buio con le tapparelle abbassate: 77enne denuncia il compagno per maltrattamenti

La prima udienza è stata fissata per il 15 dicembre

Un 72enne, difeso dall'avvocato Nicoletta Gagliani, è stato rinviato a processo per l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, una 77enne, che si costituirà parte civile attraverso l'avvocato Simona Gasparini. La prima udienza è stata fissata al 15 dicembre 2025. Le indagini dei Carabinieri sono state coordinate dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi. Secondo quanto riferito dalla donna in denuncia, lui la costringeva a vivere segregata in casa, con le tapparelle abbassate e con stracci utilizzati sul terrazzo per precluderle la vista all'esterno. In un'occasione, lui si sarebbe infuriato perché lei aveva deciso di accendere la stufa in un orario diverso da quelli consentiti. La 77enne ha denunciato di non poter avere rapporti sociali a causa del compagno, che in primis le avrebbe impedito di frequentare il circolo del paese in cui vivono; inoltre, quando i due uscivano di casa insieme, lei doveva camminare a testa bassa, senza potersi fermare a parlare con altre persone.