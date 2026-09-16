Sei impianti fotovoltaici sui tetti, 44mila euro di risparmi stimati: Rimini lancia la sua Comunità energetica

Prosegue intanto al campagna adesioni

Il progetto Comuné, la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) del Comune di Rimini, si prepara a diventare operativa. Sono in corso gli ultimi interventi per la realizzazione dei 6 impianti fotovoltaici previsti nel progetto, che produrranno energia rinnovabile destinata all'autoconsumo degli edifici su cui sono installati. L'energia prodotta in eccedenza potrà essere condivisa con gli altri membri della Comunità Energetica, che potranno così beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa vigente.

Il progetto era entrato nella sua fase operativa lo scorso giugno, con l'avvio dei cantieri su 5 immobili comunali (casa del Volley, Palestra Romeo Neri, scuola primaria Calcutta, Pattinodromo, centro anziani Warthema) e sull'area parcheggio del centro commerciale Le Befane, per una superficie complessiva di intervento di circa 21.700 metri quadrati. Con l'avvicinarsi della conclusione dei lavori, prosegue ora la raccolta delle adesioni, passaggio fondamentale perché la Cer possa sviluppare appieno le proprie potenzialità e favorire la condivisione dell'energia rinnovabile sul territorio comunale.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti ed è completamente gratuita: non comporta vincoli contrattuali, non richiede di cambiare fornitore di energia elettrica né di modificare il proprio impianto. Possono aderire i residenti nel Comune di Rimini intestatari di un POD ubicato nel territorio comunale, presentando un documento di identità valido, una recente bolletta elettrica, la propria situazione ISEE autodichiarata e l'IBAN per l'accredito degli incentivi.

L'adesione può essere effettuata presso gli uffici dell'U.O. Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili oppure online, sulla pagina dedicata del sito plangreen.it, ( https://bit.ly/4gTj1C2 ) compilando il form anagrafico e firmando il modulo di adesione. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure, per approfondimenti tecnici sul progetto, contattare l'U.O. Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili all'indirizzo [email protected].

Secondo le stime elaborate nell'ambito del progetto, Comuné consentirà di evitare ogni anno circa 935 tonnellate di anidride carbonica, con un risparmio annuo per il Comune stimato in circa 44 mila euro destinato a replicarsi per almeno 25 anni. Più ampia sarà la partecipazione dei cittadini, maggiore sarà la capacità della Comunità Energetica di generare benefici ambientali, energetici ed economici per l'intero territorio riminese.