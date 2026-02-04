Sembrava una torcia, era un taser: giovane denunciato a Riccione

Il ragazzo, 21 anni, è stato fermato dalla Polizia Locale

Continuano i controlli per la sicurezza nei quartieri di Riccione da parte della Polizia locale. Durante uno dei consueti servizi di pattugliamento nel quartiere Alba, lunedì pomeriggio (2 febbraio) gli agenti hanno effettuato un intervento preventivo in viale Tasso che ha portato al sequestro di un’arma impropria.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane che camminava lungo la via con un atteggiamento incerto. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha iniziato a voltarsi più volte in modo furtivo, mostrando segni di preoccupazione che hanno spinto gli operatori a fermarlo per un normale controllo d’identità.

L’uomo, un cittadino tunisino di 23 anni, è apparso da subito molto nervoso e non è stato in grado di esibire documenti di riconoscimento o il permesso di soggiorno, fornendo spiegazioni poco chiare sulla sua presenza in quella zona. Dato il forte stato di agitazione, gli agenti hanno deciso di approfondire l’ispezione, notando che le tasche dei suoi pantaloni contenevano diversi oggetti.

Tra questi, gli operatori hanno trovato quella che sembrava una semplice torcia tattica in metallo. Tuttavia, un esame più attento ha rivelato un oggetto molto più pericoloso: il dispositivo, oltre a disporre di un puntatore laser e di una punta spaccavetro, nascondeva un taser.

Al termine degli accertamenti presso il Comando, dove è stato sottoposto al fotosegnalamento, il 23enne è stato denunciato a piede libero per il porto di oggetti atti all’offesa e per la violazione delle norme sull’immigrazione, non essendo in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Il taser è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.