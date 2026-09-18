Sempre più riminesi scelgono la bici per andare al lavoro

Bike to Work, gli iscritti saliti da 718 a 852

Continua a crescere anche a Rimini il progetto Bike to Work. A un anno dal primo bilancio, gli iscritti sono passati da 718 a 852, coinvolgendo ormai nove aziende del territorio. I chilometri percorsi sono saliti a 334.050,70, i viaggi registrati a 94.473 e la CO2 risparmiata dall'avvio dell'iniziativa ha raggiunto i 46.816,90 chilogrammi. "Numeri che confermano come la bicicletta stia diventando una scelta sempre più abituale per gli spostamenti casa-lavoro, con ricadute positive sulla qualità dell'aria e sul benessere di chi la utilizza ogni giorno", evidenzia l'amministrazione comunale riminese.