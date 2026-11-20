Michele e Marco protagonisti Sempre più virali sui social: il successo dei riminesi I Photogenici

Superano costantemente un milione di visualizzazioni a contenuto

Sono partiti con video e sketch sulla satira in ‘salsa romagnola’, oggi stanno conquistando il panorama social nazionale. Michele Abbondanza e Marco Iannitello, in arte I Photogenici, sono ufficialmente un nuovo fenomeno virale di Instagram e TikTok. Con un progetto ironico editoriale che mette a nudo il rapporto tra padri e figli, il duo riminese sta registrando numeri da record, superando costantemente un milione di visualizzazioni per ogni contenuto.

Nati artisticamente otto anni fa dall'incontro fortuito su un set pubblicitario, I Photogenici hanno costruito il proprio successo sull'osservazione della realtà quotidiana. Dopo il successo di parodie cult come "La casa di piada" e la web-serie andata in onda durante il lockdown "2020: Odissea sul divano" (che ha visto tra i co-protagonisti anche Sergio Forconi), I Photogenici hanno saputo evolversi, trasformando la loro cifra stilistica in un linguaggio universale capace di parlare alle famiglie italiane.

Negli ultimi mesi la loro curiosità e voglia di osservare i fenomeni sociali, li ha portati a creare un progetto diverso, dedicato al rapporto tra adulti e adolescenti. Attraverso sketch che analizzano le tendenze di linguaggio, i trend del momento e le dinamiche familiari, I Photogenici sono riusciti in un'impresa rara: mettere d'accordo due generazioni opposte.

“Quello che facciamo quotidianamente è osservare – raccontano Abbondanza e Iannitello - le famiglie che ci circondano e i nuovi fenomeni adolescenziali. Se da un lato il mondo genitoriale si rispecchia nelle nostre ‘fatiche’ quotidiane, quello che ci stupisce è che anche gli adolescenti stessi sono diventati i fan più attivi, partecipando con condivisioni e migliaia di commenti su reel e dirette”.

Un successo trasversale che ha attirato l'attenzione non solo del grande pubblico ma anche di influencer e personaggi del mondo dello spettacolo che ricondividono e commentano regolarmente i loro video.

Ad oggi, le pagine social de I Photogenici vantano una community in crescita esponenziale: oltre 120.000 follower complessivi (Instagram, Tik Tok e Facebook), una portata di like e condivisioni che ha ormai valicato i confini regionali e numeri da capogiro. In meno di 12 mesi i video hanno registrato in totale oltre 60milioni di visualizzazioni. Questo exploit non è passato inosservato ai professionisti del settore: alcune agenzie nazionali si sono già avvicinate al duo. L’obiettivo di Michele e Marco? “Il nostro primo obiettivo è quello di far ridere partendo dalla realtà. Vedere come oggi i nostri video uniscono padri e figli ma anche madri e figlie, in una risata comune, da Milano a Palermo, è la soddisfazione più grande. Ma siamo pronti anche a nuove sfide”.

Come quella di poche settimane fa, che li ha visti sfilare a Roma sul red carpet di una prima nazionale e la preparazione di uno spettacolo teatrale che ripercorrerà i loro più grandi successi e li vedrà calcare presto i palcoscenici.