Sensibilità sensoriale nei bambini autistici: guida per i genitori

Nei bambini autistici suoni, luci e tessuti possono essere insopportabili: capire la sensibilità sensoriale aiuta i genitori a sostenerli

Un suono normale per te può essere insopportabile per tuo figlio. Una luce tenue ai tuoi occhi può far male ai suoi. La sensibilità sensoriale nei bambini autistici è una realtà quotidiana che all'inizio spiazza molti genitori. Perché mio figlio si copre le orecchie al supermercato? Perché non sopporta certi vestiti? Non sono capricci. Il cervello di tuo figlio elabora quello che lo circonda in maniera tutta sua. E capire come funziona questo meccanismo è ciò che ti permette di dargli una mano concreta.

Che cos'è la sensibilità sensoriale nei bambini autistici?

Ogni bambino autistico vive gli stimoli a modo suo: è questa, in sostanza, la sensibilità sensoriale nei bambini autistici. Per alcuni il volume del mondo è sempre troppo alto - rumori, luci e profumi diventano quasi insopportabili. Per altri succede il contrario: sentono poco, e allora vanno in cerca di sensazioni più forti. Il cervello autistico elabora le informazioni diversamente. Quello che per noi è un rumore di sottofondo trascurabile, per lui può essere un'ondata di suoni impossibile da filtrare. Manca quel meccanismo automatico che decide cosa ignorare, dai cinque sensi fino all'equilibrio e alla propriocezione nello spazio.

Quali sono i segnali della sensibilità sensoriale nei bambini autistici?

Saper leggere i disturbi sensoriali nell’autismo dei bambini è il modo migliore per capire di cosa ha bisogno il bambino. Alcuni segnali sono ricorrenti:

coprirsi le orecchie in ambienti rumorosi;

rifiutare certi cibi per la consistenza, non il sapore;

reagire male alle etichette dei vestiti o a certi tessuti;

evitare il contatto fisico oppure cercarlo di continuo;

fastidio per luci forti;

cercare movimenti ripetitivi come dondolarsi;

reazioni intense a odori che altri non notano.

Ogni bambino è diverso. Alcuni mostrano pochi segnali, altri molti. L'importante è osservare i pattern.

In che modo la sensibilità sensoriale influisce sulla vita quotidiana del bambino?

Immagina un mondo dove ogni stimolo è al massimo del volume. Fare la spesa diventa un'impresa. La scuola, con tutti quei rumori, può essere estenuante. Persino lavarsi i denti diventa difficile quando il tatto è amplificato. Il sovraccarico può portare a veri crolli emotivi. Questi meltdown non sono capricci, ma reazioni del sistema nervoso che non regge più la quantità di stimoli. Anche il sonno ne risente: basta un piccolo rumore o la sensazione delle lenzuola a tenere sveglio un bambino ipersensibile.

Come possono i genitori aiutare un bambino autistico con sensibilità sensoriale?

La buona notizia è che esistono strategie efficaci. Crea uno spazio sicuro a casa, dove il bambino possa ritirarsi quando è sopraffatto, con luci soffuse e pochi stimoli. Prendi nota di cosa scatena il disagio. Ogni bambino ha i suoi trigger. Una volta individuati, puoi anticipare le situazioni difficili - prima di un posto rumoroso, spiega cosa succederà e porta con te le cuffie antirumore. Introduci gli stimoli difficili gradualmente, senza forzare. Capire i sintomi dell'autismo aiuta a distinguere ciò che è legato alla sfera sensoriale da altri aspetti della condizione.

Quando rivolgersi a uno specialista per la sensibilità sensoriale?

A volte serve l'aiuto di un professionista. Se la sensibilità interferisce pesantemente con la vita quotidiana, la scuola o il sonno, è il momento di consultare uno specialista. Un terapista occupazionale esperto in integrazione sensoriale può valutare le difficoltà del bambino e proporre un piano su misura. E se noti che le reazioni peggiorano nel tempo, o che nasce ansia intensa legata a certe situazioni, cerca supporto. Prima si interviene, più efficaci sono le strategie.

Come sostenere emotivamente un bambino autistico con sensibilità sensoriale?

Il supporto emotivo conta quanto quello pratico. Il bambino ha bisogno di sentirsi capito, non giudicato per le sue reazioni. Valida ciò che prova. Quando è sopraffatto, evita frasi come "non è niente" o "smettila di fare storie". Meglio: "capisco che questo rumore ti dà fastidio, andiamo in un posto più tranquillo". Insegnagli, con pazienza, a riconoscere i segnali di sovraccarico e a comunicarli. E festeggia i piccoli progressi, perché ogni passo avanti conta.

Domande frequenti sulla sensibilità sensoriale nei bambini autistici

Migliora con l'età? Spesso sì, man mano che il bambino sviluppa strategie di gestione. Ma varia molto da caso a caso. Tutti i bambini autistici ce l'hanno? La maggioranza sì, ma con intensità e forme molto diverse. Le cuffie antirumore aiutano? Per molti bambini ipersensibili ai suoni sono uno strumento prezioso.

In conclusione

La sensibilità sensoriale fa parte della vita di molti bambini autistici. Comprenderla significa smettere di vederla come un problema comportamentale e iniziare a riconoscerla come risposta a un mondo percepito in modo intenso. I disturbi sensoriali nell’autismo dei bambini si possono gestire con le giuste strategie, pazienza e supporto adeguato. Swiss Medica affianca le famiglie in questo percorso, con valutazioni approfondite e approcci che tengono conto delle esigenze di ogni bambino. Il tuo compito non è cambiare il modo in cui tuo figlio vive il mondo, ma aiutarlo a navigarlo con più serenità. Con gli strumenti giusti, anche questa può diventare una sfida gestibile, non un ostacolo insormontabile. Hai un figlio con sensibilità sensoriale? Condividi la tua esperienza e le strategie che funzionano per te nei commenti - il confronto tra genitori è una risorsa preziosa.













