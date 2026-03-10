“Senza Barriere”, sport come inclusione: a San Giovanni la testimonianza di Mirco Acquarelli

Arbitri e istituzioni insieme per l’inclusione: successo per l’incontro

Lunedì 9 marzo si è svolto a San Giovanni in Marignano, nella sala del consiglio comunale, "Senza Barriere: lo sport come strumento di inclusione e legalità", incontro di approfondimento nato dalla sinergia tra l’Associazione Italiana Arbitri sezione di Rimini e il Comune. Ospite d'onore della serata è stato Mirco Acquarelli, Team Manager e Vice Presidente di Riviera Basket Rimini (Serie B Nazionale di basket in carrozzina). Mirco, protagonista dell'incontro che ha registrato una significativa partecipazione, ha condiviso la sua storia personale di rinascita attraverso lo sport. Inclusione, legalità e la passione per lo sport i temi al centro del dibattito. Tra i presenti anche la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli.