Senza biglietto sul treno, insulta il capotreno e tenta di aggredire i poliziotti

L'uomo, 32 anni, è stato arrestato

È stato sorpreso senza biglietto su un treno Intercity e ha reagito con insulti e minacce, cercando di colpire gli agenti della Polfer con calci e pugni. Un 32enne di origine emiliana, nel pomeriggio di ieri (giovedì 7 maggio), è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e rifiuto di comunicare le proprie generalità. Secondo quanto ricostruiti dagli agenti della Polfer, il giovane era a bordo dell'intercity MIlano-Lecce: trovato senza biglietto dal controllore, all'altezza di Rimini, si è rifiutato di pagare il dovuto, iniziando a inveire e a minacciare prima il capotreno, poi gli agenti della Polfer intervenuti. Il 32enne avrebbe tentato di colpire un agente con un pugno, poi, una volta ammanettato, avrebbe cercato di sferrare altri calci e pugni verso gli operatori della Questura. In attesa del processo, il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di firma.