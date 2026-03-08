"Senzatetto, immondizia e cantieri in evidente incuria": viale Ceccarini "preoccupa" Forza Italia

Riccione, si riaccende il dibattito sui cantieri nel salotto della Perla Verde

"Viale Ceccarini, simbolo dell’eleganza e dell’accoglienza di Riccione, oggi si presenta purtroppo in condizioni che destano forte preoccupazione tra cittadini, residenti e operatori economici". A lanciare l'allarme è Andrea Dionigi Palazzi, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Riccione, evidenziando "Presenze di senzatetto, accumuli di immondizia e cantieri lasciati in condizioni di evidente incuria" che "stanno contribuendo a trasmettere un’immagine di degrado nel cuore della città".

Dionigi Palazzi si fa portavoce del malumore di molti cittadini e commercianti, rimarcando che "il salotto più importante di Riccione, da sempre vetrina turistica e commerciale del territorio" necessiti di "attenzione, decoro e una gestione più efficace degli spazi pubblici".

"Non è accettabile che una delle vie più rappresentative della città venga lasciata in queste condizioni, con interventi incompleti, manutenzioni insufficienti e un evidente problema di gestione del decoro urbano. Il rischio è quello di compromettere l’immagine turistica di Riccione e di penalizzare le attività che ogni giorno lavorano per mantenere viva e attrattiva la città", attacca l'esponente di Forza italia, che chiede un cambio di passo immediato, con "più controlli, maggiore attenzione alla pulizia e una gestione più responsabile dei cantieri e degli spazi pubblici".

"Viale Ceccarini - chiosa Dionigi Palazzi - deve tornare ad essere il simbolo dell’eccellenza riccionese e non l’emblema di un progressivo abbandono. I cittadini e gli operatori economici chiedono risposte concrete e interventi rapidi. Il decoro urbano, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici non possono più essere rimandati".