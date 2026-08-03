Serena Brancale in concerto a Riccione: la regina del tormentone estivo 2026 sul palco di piazzale Roma

Porterà la tappa del suo "Sacro Tour"

I riflettori di “Riccione Summer Jazz” si accendono su una delle artiste italiane più apprezzate del momento: Serena Brancale arriva domani sera, martedì 4 agosto (ore 21), in piazzale Roma con la tappa del suo “Sacro tour”, evento promosso in collaborazione con “Riccione Music City”.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito: ad affiancare l’artista sul palco ci sarà infatti una maxi-formazione composta da otto musicisti e otto ballerini.

Serena Brancale ha aperto il 2026 con la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Qui con me”, che le è valso il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio Tim. Ad aprile è tornata con “Al mio paese” (disco d’oro), in collaborazione con Delia e Levante, singolo che si inserisce all’interno del suo nuovo album “Sacro”, pubblicato lo scorso 10 aprile e che di recente ha conquistato la vetta della classifica EarOne dei brani più ascoltati in radio. Oltre alla partecipazione in “Serenata” (platino) insieme ad Alessandra Amoroso, Serena ha superato i confini nazionali regalando autentiche perle con vere icone della musica mondiale. Tra queste, l’acclamato cantautore jazz e soul americano Gregory Porter (vincitore di due Grammy), presente sia nel classico “Bésame mucho” di Consuelo Velázquez, già reinterpretato all’Ariston con Delia, sia nell’inedito “Solo un’ora” insieme alla rivelazione Sayf. Spicca anche lo splendido incontro con Omara Portuondo, leggendaria voce cubana, in “Aquello”, impreziosito dalla collaborazione con Pamela. L'album vanta inoltre la partecipazione straordinaria di Richard Bona, virtuoso cantante e polistrumentista camerunese vincitore di un Grammy, nel brano “Gitana”, oltre alle contaminazioni tra nu-soul, jazz, R&B e world music sviluppate insieme ad Alborosie.



