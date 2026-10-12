Serena Dandini inaugura a Rimini la rassegna "Ad alta voce"

Sabato 17 ottobre alle 18 l'incontro all'ex Cinema Astoria, condotto dal giornalista Giorgio Zanchini. La manifestazione attraverserà sette città italiane.

Ironia, attualità e riflessione sul presente. Sabato alle 18 l'ex Cinema Astoria di Rimini ospiterà Serena Dandini per il primo appuntamento dell'edizione 2026 di "Ad alta voce", la rassegna culturale itinerante promossa da Coop Alleanza 3.0. La conduttrice e scrittrice dialogherà con il giornalista Giorgio Zanchini, direttore artistico della manifestazione, in un incontro dedicato alle trasformazioni della società e al ruolo della cultura nella lettura della contemporaneità.

L'edizione di quest'anno attraverserà sette città italiane, portando incontri e confronti in luoghi culturali e spazi della comunità. Al centro del programma ci sono temi come cooperazione, democrazia, partecipazione e comunità, affrontati attraverso le esperienze e i linguaggi di scrittori, giornalisti e intellettuali. "Sono molto felice di partecipare ad Alta voce a Rimini nella mitica riviera romagnola insieme a Giorgio Zanchini, un dialogo in amicizia che attraverso la storia spero ci aiuti a esplorare il nostro presente", dichiara Serena Dandini.

Dopo l'apertura riminese, il 18 ottobre la rassegna farà tappa a Reggio Emilia con la giornalista scientifica Silvia Bencivelli. Il 26 ottobre sarà a Udine con la scrittrice Ilaria Tuti, mentre a Mestre è previsto un incontro con Paolo Giordano, scrittore e fisico. Il calendario proseguirà il 12 novembre a Bari con Viola Ardone, autrice di "Il treno dei bambini" e "Oliva Denaro". Il giorno successivo, al Cinema Modernissimo di Bologna, sarà protagonista la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, con un confronto dedicato alle guerre, alle migrazioni e alle crisi internazionali. La chiusura è prevista il 22 novembre a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, con i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto Tlon.