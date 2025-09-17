Sergej Grubac è il nuovo centravanti del Rimini: ha giocato in A nel Chievo Verona

Dopo l'esperienza col Chievo, ha proseguito la carriera in Romania

Talento delle giovanili del Chievo Verona che non è riuscito a sbocciare nel calcio dei grandi in A: Sergej Grubac ritrova l'Italia, grazie a un'intuizione del nuovo dg del Rimini Stefano Giammarioli. Serviva un centravanti di peso per fare da chioccia a un reparto di Under, alla fine si è scelto un profilo ancora giovane (ha 25 anni), ma dal fisico imponente, 193 cm. Grubac in carriera ha totalizzato 3 presenze in A e 9 in B con il Chievo, tra il 2018 e il 2021, poi si è trasferito in Romania. Non ha certamente uno score da goleador, ma d'Agostino, Capac e Gemello dovrebbero sfruttare agevolmente la sua capacità di aprire spazi nelle difese avversarie. Non è da escludere comunque l'arrivo di un altro attaccante, assieme a un centrocampista Under. In giornata il Rimini ha definito gli acquisti di Bassoli, Falasco, Petta e di Leoncini. Contro il Forlì ci sarà sicuramente Ferrarini, a breve dovranno essere completati i tesseramenti di tutti i nuovi acquisti.