Serie A a Rimini: quanti sono i sostenitori della massima lega italiana?

Il calcio domina in Italia: 25,5 milioni di tifosi di Serie A. A Rimini sarebbero circa 65 mila, con interesse in crescita tra le donne.

I fan della Serie A sono 25,5 milioni in Italia, quindi se consideri che il Comune di Rimini ha circa 150 mila residenti, dovrebbero esserci, più o meno, 65 mila sostenitori della massima serie. Senza dubbio, il calcio è lo sport più gettonato in Italia e anche tra il pubblico femminile sta prendendo sempre più piede.

In Emilia-Romagna i tifosi sono divisi tra cinque grandi club: la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli e la Roma. Negli ultimi anni, anche il Bologna si è fatto sentire parecchio ed è riuscito a convincere sempre più persone. A Rimini non c'è un club cittadino che è arrivato in Serie A, quindi più o meno i tifosi seguono i club più famosi e più amati in tutta la nazione. Per quanto ognuno abbia piacere a sostenere le squadre della propria città, nel momento in cui non ha un club rappresentativo in Serie A ci si affida ai top club.

Online e smartphone stanno cambiando il modo di seguire e puntare sul calcio a Rimini

Il calcio ormai non viene vissuto solo allo stadio, anzi. La passione per questo sport è alimentata anche dai contenuti digitali come gli highlights, le dirette e le clip, così come dalle scommesse online sulla serie A che sono accessibili in qualsiasi momento dallo smartphone. Nel 2025, il settore delle scommesse sportive è aumentato molto, certo segue sempre delle flessioni fisiologiche legate al calendario e ai tornei.

Per gli italiani è del tutto normale seguire un match alla TV e consultare i pronostici e le quote direttamente live, così si possono prendere delle decisioni ponderate man mano che si segue la partita. Perché le scommesse sono così gettonate tra gli italiani? Perché consentono di vivere le emozioni dal match anche stando comodamente seduti sul divano. È un modo per sentirsi protagonisti in prima persona del destino del club.

Come si fa a non gonfiare i numeri: le stime realistiche

Per arrivare al numero di tifosi stimati bisogna usare un approccio semplice:

Prendere l'incidenza dei tifosi di Serie A sulla popolazione italiana, 25,5 milioni su circa 58,9 milioni, cioè pari a circa il 43%

Applicare questa incidenza ai residenti del Comune

Considerare anche l'effetto della popolazione insistente per avere una stima più vicina alla vita reale della città.

Questo metodo è prudente: non entra nei dettagli di quartiere, non pesa i flussi turistici stagionali né le differenze per età, ma offre una base comparabile con altre realtà urbane. Non c'è un dato ufficiale su quante siano le persone a Rimini che amano la Serie A, ma si può ricavare un dato indicativo piuttosto affidabile.

Turismo eventi e giornate da stadio: quanto pesano davvero sulla città

Rimini vive delle stagioni con un forte surplus di presenze che dilatano la comunità locale. Il 2024 ha registrato nuovi record di arrivi e di pernottamenti in Emilia-Romagna e il 2025 ha consolidato la tenuta della riviera, con dei segnali positivi nei mesi di spalla e un mix sempre maggiore di visitatori dall'estero.

Questo contesto si riflette anche sul tifo: se ci sono più persone in città significa che ci sono anche più maglie in giro, più bar che trasmettono le partite, più discussioni del lunedì mattina. Non si parla di residenti extra, ma di un clima che amplifica la visibilità della Serie A, soprattutto nei weekend dei big match.

Perché la stima torna utile alle istituzioni, ai media e alle imprese del territorio

Capire che a Rimini gravitano circa 65-69 mila tifosi della massima serie aiuta a tarare delle scelte concrete. Per esempio? La programmazione degli eventi, i palinsesti dei locali, i servizi pubblici nei giorni in cui ci sono le partite serali, le campagne media di chi comunica sul territorio.

Le aziende possono ragionare sulle attivazioni a tema calcio che parlino a una platea ampia ma non generica, mentre le realtà sportive locali possono agganciarsi al traino della Serie A per dei progetti di base, dal calcio giovanile ai tornei cittadini. La stima non sostituisce delle analisi più fini, ma offre un punto di riferimento affidabile con dei numeri aggiornati.

La passione per la Serie A a Rimini

Quindi, se bisogna tirare le somme, a Rimini la passione per la Serie A non è un fenomeno di nicchia. I dati nazionali dicono che più di 4 italiani su 10 sono tifosi dei club di A. Questo dato, se viene riportato al capoluogo romagnolo, indica che ci sono circa 69 mila tifosi se includiamo chi vive la città ogni giorno per studio o per lavoro.

Il mix di grandi brand calcistici e identità regionale, unito al ruolo dell'online, dai contenuti alle scommesse, racconta una comunità che segue, commenta e si ritrova attorno al pallone con delle modalità sempre più digitali. Di certo, la Serie A a Rimini è parte della quotidianità, non è solo una voce in TV nel weekend.