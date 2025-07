Serie C 2025/2026: il Rimini scopre i suoi avversari nel girone B

Un girone con il più alto numero di neopromosse, sono sei

Nonostante il clima di incertezza che continua a gravare sulla società biancorossa nell’ultimo mese, il Rimini guarda avanti e comincia a delineare il proprio cammino per la stagione 2025/2026. La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi e i romagnoli sono stati inseriti, come sempre, nel Girone B di Serie C.

Ecco le avversarie del Rimini: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Spiccano nomi dal forte blasone come Perugia, Livorno, Ternana e Ascoli e le sfide territoriali, come il ritorno dei derby contro Forlì e Ravenna.

Infine, nel girone B, è presente il più alto numero di neopromosse, sei: Bra, Forlì, Guidonia, Livorno, Ravenna e Sambenedettese.