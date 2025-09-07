Serie D al via: San Marino, nuova rivoluzione. Visconti guida la squadra di mister Malgrati

Oggi la gara dei Titani è rinviata per gli impegni della nazionale. Ma ecco l'analisi della squadra affidata a mister Malgrati

di Riccardo Giannini

Il nuovo San Marino riparte dal girone F, dopo un'altra rivoluzione. Il ds Deoma, che lo scorso anno subentrò a Bollini a stagione in corso, ha dato un taglio al passato: confermati solo i sammarinesi Fabbri e Tosi, oltre ai giovani Golfarelli e Giacomini, in panchina un tecnico emergente, Andrea Malgrati, ex Lecco. L'obiettivo è un campionato di vertice. Il ds Deoma sul mercato si è scatenato, portando a casa giocatori importanti come Coletta, VIsconti e Maimone. Anche sul fronte Under i Titani sono più attrezzati: nei piani di Malgrati, spazio a un terzino sinistro tra Brighi e Lecchi, a un centrocampista tra Useini e Golfarelli, un attaccante tra D'Antona e Bennici, senza dimenticare il 2005 Mateo Stickler e il portiere Edin Ajradinoski. Il San Marino giocherà con il 4-3-3, con Rizzi al centro dell'attacco.

PUNTO DI FORZA: impiegando un Under in porta, Lecchi a sinistra in difesa e un Under in attacco (o due Under in attacco con Coletta tra i pali) il San Marino può schierare un centrocampo di assoluto valore per la categoria, con Gulinatti affiancato da Maimone e Visconti. In difesa il veterano Alessandro Fabbri e l'ex Imolese Ale aggiungono sostanza in un reparto imperniato sul capitano e nazionale sammarinese Filippo Fabbri. Stuzzicante l'idea Gasperoni, mezzala o attaccante esterno di qualità.

LE INCOGNITE: Matteo Rizzi ha fisico, vede bene la porta, ha qualità da categoria superiore. Dovrà fare il "salto" mentale. Il ds Deoma è pronto a usare anche il bastone, oltre alla carota...Se Rizzi non ingrana, entrerà in gioco il vecchio saggio, Merlonghi, o il giovane Giacomini, che ha bisogno ancora di crescere, senza troppe pressioni. Altra incognita: l'amalgama. Non facile costruire una squadra dopo così tanti cambiamenti. Guardando la rosa, sarebbe infine servito un terzino destro Under.

L'UOMO CHIAVE: Elia Visconti ha una grande esperienza di categoria superiore, è un giocatore che ha un "motore" di un altra cilindrata e soprattutto una grande duttilità. Può accentrarsi per sfruttare la sua visione di gioco oppure cavalcare la fascia.

LA RIVELAZIONE: Deoma stravede per i giovanissimi Bennici e D'Antona, a noi, tra gli Under, stuzzicano i due 2005. Per Ajradinoski sarà dura togliere il posto a Coletta, ma la stoffa c'è, la gavetta in Eccellenza è stata salutare. E Stickler ha già una buona esperienza di categoria.

LA ROSA

Portieri: Coletta Jacopo (1992), Ajradinoski Edin (2005), Di Ghionno Filippo (2007).



Difensori: Ale Augustin (1995), Brighi Giovanni (2006), Fabbri Alessandro (1990), Fabbri Filippo (1995), Giannini Luca (2007), Lecchi Matteo (2007), Pericolini Gianmarco (2004), Pezzi Enrico (1989), Tosi Alessandro (2001).



Centrocampisti: Golfarelli Nicolò (2007), Gasperoni Mattia (1999), Gulinatti Alessio (1998), Maimone Giuseppe (1994), Useini Denis (2006), Visconti Elia (2000).



Attaccanti: Benici Angelo (2008), D’Antona Carmelo (2007), Giacomini Luca (2006), Merlonghi Mario (1988), Provazza Alessandro (2003), Rizzi Matteo (1999), Stickler Mateo (2005).



