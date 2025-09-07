Serie D al via: Tropical Coriano, l'entusiasmo della matricola

Senso di appartenenza, continuità e un buon lavoro sul mercato per costruire il miracolo salvezza

di Riccardo Giannini

La matricola Tropical Coriano si affaccia alla quarta serie con emozione, entusiasmo e senza particolari pressioni. La società del presidente Marzi, vincendo lo scorso campionato di Eccellenza, ha coronato un percorso importante. Ma a Coriano si lavora sodo anche sul settore giovanile, imprescindibile. Dirigenza e staff tecnico sono in simbiosi, i veterani come capitan Anastasi trasmettono senso di appartenenza alla maglia. Un vantaggio è dato dalla pronta risposta del ds Terenzi sul mercato. Il tecnico Scardovi fin da inizio ritiro ha lavorato con la rosa quasi al completo. Un buon vantaggio, da sfruttare a inizio campionato.

PUNTI DI FORZA: in difesa c'è esperienza, solidità e "garra" con Dante Rossi e capitan Anastasi, il portiere Pollini è una garanzia. La rosa è ben assortita, con la possibilità per Scardovi anche di alternare i moduli. Il tecnico è una garanzia: ha gestito con grande abilità il periodo di crisi di inizio 2025. Il Tropical parte con l'entusiasmo della neopromossa, poi dovrà inevitabilmente gestire le difficoltà. Scardovi sotto questo profilo è davvero una garanzia.

LE INCOGNITE: il Tropical è una matricola che affronta un girone con tante insidie. Il ds Terenzi ha lavorato bene sul mercato, ma è indubbio che la squadra possa soffrire l'adattamento in categoria. In attacco il Tropical si aggrappa all'esperienza di Pacchioni e alla sua abilità nel gioco aereo. Mancini è esordiente in categoria, Vinci e Barbatosta, quest'ultimo in evidenza nel precampionato, devono crescere. La squadra può soffrire in zona gol. Si vedrà.

L'UOMO CHIAVE: Francesco Scarponi, classe 2000, è l'uomo che dovrà garantire imprevedibilità fra le linee e fornire assist ai compagni di reparto. Scardovi non intendere rinunciare alla sua fantasia e lui è pronto a ripagare la fiducia, sacrificandosi anche in fase di non possesso nel 4-3-1-2 che diventa 4-4-2.

LA RIVELAZIONE: Willy Omokaro tre anni fa fu l'eroe della finale del campionato nazionale Under 15, vinto con il Cesena. Classe 2007, "motore" importante, affronta la sua prima esperienza nel calcio dei grandi con grande entusiasmo. Al momento Scardovi gli chiede più "garra": se mette la giusta determinazione, può arrivare lontano.

LA ROSA

Portieri: De Gori Matteo (2006), Pollini Francesco (1994).



Difensori: Anastasi Mattia (1997), Bellavista Matteo (2005), Brisku Bryan (2006), Bufi Gabriele (2006), Evaristi Luca (2006), Imola Niccolò (2007), Moricoli Alessandro (2001), Omokaro Wisdom (2007), Rossi Dante Carlos (1987), Pungelli Giovanni (2007).



Centrocampisti: Bartoli Tommaso (2004), Carnesecchi Luca (1995), Enchisi Lorenzo (1997), Fabbri Francesco (1993), Franco Simone (2007), Pasquini Alessandro (1998).



Attaccanti: Barbatosta Daniel (2004), Mancini Filippo (1998), Pacchioni Giovanni (1998), Scarponi Francesco (2000), Vinci Matteo (2005).