Serie D, domenica amara: sconfitte per San Marino e Tropical Coriano

I ragazzi di Montanari battuti dall'Atletico Ascoli, Coriano sconfitto a Lodi dal Sant'Angelo

È un'amara 23esima giornata per le squadre di Serie D del nostro territorio. Nel girone D il Tropical Coriano, reduce dalla prima vittoria casalinga, cede 3 a 1 in casa del Sant'Angelo Lodigiani, che non vinceva da sette turni. Vano il primo gol di Malo con la maglia rossoblù. Il Tropical rimane così penultimo, a -1 dalla Trevigliese sconfitta dal Crema e a -5 dalla quart'ultima, l'Imolese, che nello scontro salvezza cede 2-0 alla Correggese. Locali già avanti di due reti dopo undici minuti, grazie a Siligardi (6') ed Errichiello (11').

PH Facebook Asd Sant'Angelo

Nel girone F, nuova sconfitta per il San Marino del patron Montanari, sempre più in crisi, battuto 3-0 dall'Atletico Ascoli. Senza Meli, esordio per il 2007 scuola Rimini Di Ghionno. In difesa esordio anche per il centrale Silvestri e il terzino destro Gasti, con Muteba spostato a sinistra al posto di Brighi. A centrocampo ci sono i nuovi Ziello, Milazzo e Corigliano, mentre Sambou e Cum sono i due trequartisti alle spalle di Volpe, con Gasperoni squalificato. L'Atletico Ascoli passa al quarto d'ora: Sardo sulla sinistra è incontenibile e serve l'assist per il quarto gol stagionale di Di Dio. A inizio ripresa i bianconeri raddoppiano su rigore con Minicucci, poi nel recupero arriva il tris con un pallonetto di Malo, attaccante con trascorsi anche nel Rimini.

I Titani, 20 punti in classifica come la Recanatese, sconfitta dalla capolista Ancona, vedono scivolare via la salvezza diretta: l'Unipomezia è a -5, il Termoli a -6. A completare la domenica "nera" della Romagna la Sammaurese, battuta 3-2 a Giulianova.