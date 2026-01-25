Serie D, doppia sconfitta per 2-0 per Tropical Coriano e San Marino

Sorridono la capolista Lentigione e l'Ancona

Ancora due sconfitte per il Tropical Coriano e il San Marino, opposti a due corazzate, il Lentigione e l'Ancona.

Il Tropical non vince dal blitz di Crema del 12 ottobre: 14 partite senza vittorie, l'ultima appunto con il Lentigione capolista, che regola l'avversario con un gol per tempo. Al 39' apre Nappo, al 57' il raddoppio di Penta. Grazie a questo risultato, la formazione di Pedrelli rimane in vetta a +2 sul Desenzano, vittorioso sul campo della Correggese. Il Tropical Coriano è ancora penultimo a 12 punti, con la Trevigliese che va a +4 grazie al pari con il Sasso Marconi. Buon pari invece per l'Imolese di Protti con il Palazzolo (0-0).

Nel girone F all'Ancona basta una doppietta di Andrea Zini nel primo tempo per regolare il San Marino. I dorici, assieme al Teramo, sono -1 dalla vetta occupata dall'Ostiamare, fermata sul pari a Senigallia. Il calendario non ha aiutato Ingenito: dopo il pari di Termoli, tre sconfitte di fila con le prime tre in classifica, ma la vittoria oramai manca dal 30 novembre, dal 3-0 casalingo al Sora. I Titani sono quart'ultimi con 19 punti, mentre la Sammaurese rosicchia un punticino grazie al pari a Pomezia. I giallorossi di Antonioli sono a 14 punti, a -2 dal Chieti, sconfitto 3-0 dal Teramo, ultima squadra della fascia playout.

Riccardo Giannini