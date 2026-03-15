Serie D: doppio pari per 1-1 per il Tropical Coriano e il San Marino
Due sfide salvezza, due pari con le avversarie Sasso Marconi e Chieti
Il San Marino esce indenne dalla trasferta sul campo del Chieti. La vittoria continua a mancare dal 30 novembre, ma i Titani, grazie all'autorete di Mbaye, trovano l'1-1 ed evitano la sconfitta e si mantengono in zona playout. La salvezza diretta è però oramai un traguardo irraggiungibile: il trio Termoli-Sora-Maceratese precede i Titani in classifica di 9 punti.
Nel girone D, il Tropical Coriano trova il secondo pari consecutivo per 1-1, nella sfida salvezza con il Sasso Marconi, reduce dal cambio in panchina (Bertone per Franco Farneti). I corianesi passano in vantaggio con un gol di Pacchioni che chiude una bella manovra offensiva, poi nella ripresa arriva il pari di Gattor. Il Tropical è penultimo con 20 punti, ma a -1 dalla coppia Imolese-Trevigliese. La Correggese perde a Piacenza e rimane invischiata nella zona playout assieme al Sasso Marconi.
Tropical Coriano - Sasso Marconi 1-1
TROPICAL CORIANO: Pollini, Bellavista, Riccardi (23' st Pungelli), Danieli (30' st Moricoli), Anastasi, Rossi, Pasquini (30' st Enchisi), Carnesecchi, Pacchioni, Barbatosta (10' st Malo), Piermaria (30' st Capicchioni). A disp.: De Gori, Omokaro, B.Brisku, Imola. All.: Scardovi.
SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Gobbo, Geroni, Tarozzi (8' st Prasso), Cinquegrana, Armaroli (17' st Gattor), Galassi (24' st Gamberini), Leonardi, Matta (46' st Ghebreselassie), Marra (38' st Zanini). A disp.: Cerritelli, Bonfiglioli, Merighi, Pirazzoli. All.: Bertone.
ARBITRO: Mancini di Pistoia.
ASSISTENTI: Ferretti di Pistoia e Bertelli di Firenze.
RETI: 21' pt Pacchioni, 19' st Gattor.
AMMONITI: Carnesecchi, Danieli, Pacchioni, Rossi, Geroni.