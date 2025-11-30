Fa tutto Pacchioni: segna e fa autogol, per il Tropical Coriano è pari con l'Imolese (1-1)

Primo tempo più vivace, nella ripresa prevale la paura di perdere

Imolese - Tropical Coriano 1-1

IMOLESE: Salgado Lopez; Bellucci, Elefante, Ricci; Mattiolo, Manzoni, Dragoi (38' st Macario), Ayari (24' st Riccardi); Manes (35' st Caragheorghi); Leveh, Embalo (12' st Rizzi). A disp.: Cipi, Accursi, De Chiara, Vasconcellos, Capozzi. All.: Potepan.

TROPICAL CORIANO: De Gori, Pungelli, Moricoli, Bellavista, Cannino, Rossi, Carnesecchi, Danieli (30' st Bartoli), Pacchioni, Pasquini, Barbatosta (30' st Scarponi). A disp.: Pollini, Anastasi, Brisku, Franco, Vinci, Omokaro, Fucci. All.: Scardovi.

ARBITRO: Musumeci di Cassino.

ASSISTENTI: Particelli di Carrara e Scellato di Prato.

RETI: 27' pt Pacchioni, 35' pt Pacchioni (aut.)

AMMONITI: Manzoni, Pungelli.

IMOLA Dopo 5 k.o. di fila, il Tropical Coriano ritrova un punto, pareggiando 1-1 sul campo dell'Imolese. Scardovi conferma il 3-5-2, con Pungelli arretrato nella difesa a tre, Moricoli e Bellavista nella posizione di quinti. La novità è l'impiego del terzo Under in porta, De Gori, al posto di Pollini. Gara equilibrata in avvio. Al 17' Carnesecchi da metà campo vede l'estremo di casa fuori dai pali e tenta l'eurogol, palla alta di poco alta sulla traversa. Il Tropical passa in vantaggio al 27': cross di Moricoli da destra, colpo di testa vincente di Pacchioni, con Salgado che tocca, senza però evitare il gol. Al 32' Carnesecchi ci riprova ancora dai 30 metri, il tiro di collo pieno mancino termina di poco a lato. La squadra di Scardovi subisce però l'ennesimo gol su distrazione difensiva: al 35' angolo da destra di mattioni, Embalo colpisce di testa, De Gori respinge, ma la palla carambola su Pacchioni e si infila in rete. La squadra ospite replica al 45', ma Barbatosta, solo in area, strozza il tiro con il destro, graziando Salgado, che può respingere. Nella ripresa l'Imolese gioca la carta Rizzi, attaccante ex San Marino, ma le occasioni latitano. Al 71' destro di Manes su punizione, semplice l'intervento di De Gori. La gara si conclude quindi con il punteggio di parità, senza praticamente occasioni degne di nota.