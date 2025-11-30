San Marino, i nuovi subito protagonisti: i Titani schiantano il Sora in ventuno minuti (3-0)

A segno il difensore Pesoli e l'attaccante Sambou, che ha trascorsi con il Rimini

San Marino - Sora 3-0

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Lecchi (16' st Wanchope), Pesoli (40' st Barsi), Ale, Shiba (26' st Brighi), Useini (16' st Muteba), Gulinatti, Sambou, Visconti, Stickler (33' st Giacomini). A disp.: Barone, Di Palma, Cum, Moriano. All.: Malgrati.

SORA: Mutavcic, Bittante, Ferrari, Casciano, Flaminio (18' st Boglione), Fili, Bolo (32' st Dini), Pecchia (11' st Ippoliti), Curatolo (1' st Trotta), Stampete (1' st Di Piedi), Fontana. A disp.: Laukzemis, Speranza, Bassini, Paci. All.: Giacomarro.

ARBITRO: Scalvi di Lodi.

ASSISTENTI: Zanibelli e Arrigoni di Brescia.

RETI: 16' pt Pesoli, 19' pt Visconti, 21' pt Sambou.

AMMONITI: Curatolo, Meli, Giacomini, Ippoliti.

CATTOLICA Il San Marino impiega poco più di venti minuti per superare la pratica Sora, regalando gol e spettacolo al presidente Emiliano Montanari, fresco di festeggiamenti di compleanno. La squadra di casa si schiera con il 3-5-2 con due volti nuovi: Pesoli per l'acciaccato Brighi in difesa, Sambou (meteora del Rimini di Giorgio Grassi) in prima linea con Stickler. Fase di studio nel primo quarto d'ora, come preannunciato dal tecnico Malgrati alla vigilia, poi il San Marino accelera: Sambou sulla destra salta un avversario e di sinistro serve a rimorchio in area Stickler, il cui tiro viene deviato da Mutavcic, la difesa si rifugia in angolo, ma sul corner arriva il colpo di testa vincente di Pesoli. Tre minuti dopo il raddoppio: Stickler pressa Mutavcic in fase di disimpegno con i piedi, la palla arriva a Visconti che avanza, trova un'autostrada e piazza il pallone di sinistro. Altri due minuti e il San Marino fa tris: ripartenza dei Titani, Visconti lancia Sambou, che scatta, dribbla Mutavcic in uscita e infila in rete a porta sguarnita. Il San Marino gestisce, il Sora reagisce tardivamente, al 37' Meli sbroglia una mischia in area con qualche affanno. Al 43' Sambou fa poker su azione manovrata ispirata da Visconti, Scalvi di Lodi annulla per fuorigioco. A inizio ripresa il Sora cambia l'attacco, con l'ingresso di Di Piedi e Trotta. Al 53' Casciano ha spazio al limite dell'area, ma il suo rasoterra è facile preda dell'attento Meli. La squadra di Malgrati gestisce la pressione ospite, rischiando solo su un tiro di Trotta che al 74' mette a lato. Replicano i Titani con un tiro al volo di Stickler che chiama Mutavcic alla difficile deviazione. Nel finale il Sora sfiora il gol della bandiera, ma Meli dice no e sul tap-in arriva un successivo salvataggio sulla linea.