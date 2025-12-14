San Marino rabberciato e sconfitto: al Calbi passa il Notaresco 1-0

Titani decimati da influenza e squalifiche. Palo di Pesoli

San Marino - Notaresco 0-1

SAN MARINO: Meli, Cum (33' st L.Lombardi), Lecchi (13' st Barsi), Pesoli, Shiba, Muteba, Turini (13' st Golfarelli), Gasperoni, Sambou (28' st Melloni), Visconti, Stickler (4' st Moriano). A disp.: Di Ghionno, Giacomini, Seye, N.Lombardi. All.: Malgrati.

NOTARESCO: Boccanera, Ciutti (29' st Di Giampietro), Quacquarelli, Pietri, Di Cairano, Arrigoni, Buonavoglia (35' st Paudice), Zanocchia (39' st Pulsoni), Andreassi (17' st Scarpantoni), Forcini (29' st Belli), Pistillo. A disp.: Perri, Gramenzi, Formiconi, Rocchi. All.: Fioravanti.

ARBITRO: Vazzano di Catania.

ASSISTENTI: Pallone di Vicenza e Noushehvar di Padova.

RETI: 27' pt Andreassi.

AMMONITI: Cum, Moriano, Di Cairano.

CATTOLICA Un San Marino decimato da squalifiche e dall'influenza cede in casa al Notaresco, dopo 4 vittorie di fila davanti al pubblico amico. Gli avversari erano invece a secco di vittorie dal 2 novembre scorso. Senza gli squalificati Ale, Brighi e Gulinatti, mister Malgrati recupera Pesoli, Shiba e Lecchi, schiera Muteba nel terzetto di difesa, con Cum esterno destro, per Turini esordio nella posizione di mezzala. I Titani vanno sotto al 27' a causa di un'ingenuità difensiva: Lecchi su un cross da sinistra cerca di appoggiare a Meli, ma rischia l'autorete, il portiere si tuffa per togliere il pallone dall'angolino, ma Pistillo recupera palla e crossa a rimorchio per Andreassi, che a porta vuota non sbaglia. Il San Marino fa la partita, ma non costruisce occasioni. Al 56' è Meli a salvare, deviando in angolo il tiro da fuori di Arrigoni. I Titani sfiorano il pari al 77', con Pesoli che in posizione di attaccante controlla e scarica il destro sul palo. Complessivamente meglio il Notaresco, che porta a casa una vittoria meritata.