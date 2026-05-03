Serie D, i verdetti finali: San Marino e Tropical Coriano ai playout

Anche l'Imolese si giocherà la salvezza agli spareggi

Al termine della 34esima giornata, sia San Marino che Tropical Coriano conquistano i playout. I Titani sfideranno il Sora in trasferta, gara unica con un solo risultato (la vittoria) per la salvezza. Idem per il Tropical Coriano, che ritrova il Crema: per i ragazzi di Scardovi, 2 vittorie su 2 in regular season. Nel girone D di serie D, playout anche per l'Imolese di Protti, che sfiderà in casa il Sasso Marconi.

Malo salva il Tropical, Della Salandra decide per il San Marino

Nel girone D di Serie D il Tropical Coriano ha rischiato la retrocessione diretta nella gara con il Palazzolo. Ci ha pensato Alberto Malo, terzo gol nelle ultime quattro partite: la sua rete, all'87', ha fissato il risultato sull'1-1. L'Imolese di Protti, rimaneggiata, ha superato 1-0 il già salvo Rovato Vertovese, grazie a un gol di Lisi (25'). A vincere il campionato invece è stato il Desenzano di Marco Gaburro. Ai playoff Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza. Nel girone F il San Marino ha superato 1-0 la Sammaurese già retrocessa, grazie a un gol di Della Salandra al 56'. Il girone è vinto dall'Ostia Mare, ai playoff Teramo-Notaresco e Ancona-Atletico Ascoli. L'altro playout vede di fronte Chieti e Recanatese.

Palazzolo-Tropical Coriano 1-1

PALAZZOLO: Ilic, Cerri, Mafezzoni, Pelamatti, Cristini (26' st Palma), Mattioli, Verzeletti, Ragazzoni, Uberti, Capone, Minessi. A disp.: Piombino, Palazzi, Capoferri, Bettinzoli, Ferretti, Rizza, Coly, Ragnoli. All.: Bono.

TROPICAL CORIANO: De Gori, Moricoli (15' st Anastasi), Fabbri, Danieli, Malo, Rossi, Carnesecchi (30' st Capicchioni), Bellavista (48' st Pasquini), Pacchioni, Barbatosta (38' pt Enchisi), Piermaria (33' st Omokaro). A disp.: Pollini, Pungelli, E.Brisku, B.Brisku. All.: Scardovi.

Arbitro: Colombi di Livorno.

Reti: 32' pt Cristini (P), 42' st Malo (T).

Ammoniti Pelamatti, Cerri, Palma, Danieli.