San Marino, Gasperoni arma letale: Chieti battuto 2-0

Due reti decisive nel primo tempo, Ale e Meli un muro difensivo

San Marino - Chieti 2-0

SAN MARINO: Meli 7.5, Pericolini 6 (14' st Barsi 6), Lecchi 6 (44' st Wanchope s.v.), Brighi 6, Ale 7.5, Shiba 6.5, Useini 6 (23' st Maimone 6), Gulinatti 6.5, Babbi 7 (32' st Moriano s.v.), Visconti 6.5, Gasperoni 7.5 (20' st Stickler 6). A disp.: Barone, Tosi, Tezzele, Merlonghi. All.: Malgrati 7.5.

CHIETI: Zanin 6, De Luca 6, Guerriero 6, Mele 5.5, Gallo 6, Pinto 6, De Souza 6 (28' st Donsah 5.5), Sabba 6 (19' st Busatto 6), Vuthaj 6.5, Ceccarelli 6.5, Cascio 5.5. A disp.: Mercorelli, Conti, Grandis, Sciopione, Allessi, Oddo. All.: Del Zotti 6.

ARBITRO: Atanasov di Verona 6.5

ASSISTENTI: Bonicelli e Caccia di Bergamo.

RETI: 20' pt, 29' pt Gasperoni.

AMMONITI: De Luca, Gasperoni, Useini, Mele.

CATTOLICA Il San Marino trova il quarto risultato utile consecutivo e questa volta è una vittoria, peraltro contro una squadra blasonata e attrezzata, guidata in attacco dall'ex Rimini Vuthaj e a centrocampo dall'ex capitano biancazzurro Sabba. Il nuovo San Marino di Malgrati, che ha lasciato il 4-3-3 per abbracciare il 3-5-2, è una squadra più solida, attenta difensivamente, mentre in attacco abbraccia una maggior verticalità. Lo schema è semplice: Babbi innesca Gasperoni, che negli spazi è letale. L'attaccante aveva deciso con un gol la gara chiave con il Castelfidardo e oggi si è ripetuto. Gara equilibrata, il Chieti prova a manovrare, ma Gasperoni punge con un paio di spunti sulla fascia destra. Il primo squillo è però degli abruzzesi: al 15' percussione di De Souza, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo Gasperoni sale in cattedra: l'attaccante sfrutta un pallone ben difeso da Babbi, si accentra sul sinistro e con una conclusione precisa nell'angolino opposto infila dalla distanza. Replica Vuthaj, che aggancia in area, ma viene fermato dalla difesa dei Titani. Il San Marino colpisce però nuovamente al 29', con lo stesso schema: Babbi vince un duello aereo e di testa innesca il contropiede di Gasperoni, che salta Gallo portandosi il pallone sul destro. Non è il suo piede, ma l'attaccante inventa un diagonale che si infila ancora sul palo lontano, alla destra dell'incolpevole Zanin. La reazione del Chieti è affidata al solito De Souza, che rientra sul destro e calcia rasoterra, Meli controlla la traiettoria che termina a lato. Al 41' lanciato lungo da Pinto, da posizione defilata Vuthaj cerca il sinistro a incrociare, ma viene murato in corner dell'attenta difesa di casa. Azione analoga un minuto dopo, stesso esito.

A inizio ripresa il Chieti preme, ma il San Marino si difende bene. Sabba prova a rompere il fortino biancoazzurro, il tiro da fuori al 56' trova l'ottima respinta di Meli. Al 61' ci prova De Souza, tiro a botta sicura respinto dalla difesa di casa, Cascio in corsa ci riprova, ma manca la coordinazione. Del Zotti gioca la carta Busatto per Sabba, Malgrati toglie il match-winner, inserendo Stickler, recuperato dopo un infortunio. Al 69' corner da sinistra di Ceccarelli, Vuthaj stacca, ma il colpo di testa è alto. I Titani replicano con un tiro cross rasoterra del neo entrato Maimone, che però non trova la deviazione vincente di Lecchi sul secondo palo. La gara vede il Chieti tenere il pallino del gioco, il San Marino è invece pronto a colpire in contropiede. Al 75' Ceccarelli fa venire i brividi a Meli, l'attaccante si accentra e con il sinistro calcia di poco a lato. All'87' il portiere sammarinese è decisivo: Vuthaj si libera di forza e di sinistro calcia di potenza sotto la traversa, l'estremo difensore con la punta delle dita alza in angolo. Ancora Meli al 90' compie un grande intervento per bloccare, in due tempi, un sinistro a botta sicura di Vuthaj, servito da Busatto. Cala il sipario sulla partita: Malgrati incassa una vittoria pesantissima e meritata.

Riccardo Giannini