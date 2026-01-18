La capolista Ostiamare rifila la "manita" al San Marino, buon pari per il Tropical con il Progresso

I Titani sconfitti 5-0 in trasferta, il Tropical Coriano blocca sullo 0-0 il Progresso reduce da 4 vittorie di fila

Giornata dai due volti in D per il San Marino e il Tropical Coriano. Ingenito incassa la seconda sconfitta in tre gare: con Meli in panchina per un'infrazione a un dito, il suo sostituto Sibilano prende cinque gol contro la capolista Ostiamare. I Titani reclamano però per due sospetti fuorigioco in occasione delle prime due reti. Il Tropical Coriano non sfata il tabù Grandi, ma il pari per 0-0 con il Progresso è un buon risultato, ottenuto contro una squadra reduce da 4 vittorie consecutive. L'Under De Gori, preferito tra i pali al veterano Pollini, è stato determinante con un paio di parate, mentre il Tropical ha reclamato per un rigore negato a Pacchioni.

Ostiamare - San Marino 5-0

OSTIAMARE: Midio, Donsah, Orfano, Piroli, Giordano, Buono (31' st Baldassi), Felici (11' st Tesauro), Greco (11' st Vianni), Cardella (35' st Gueye), Ceccarelli (21' st Lazzeri), Spinosa. A disp.: Cuccagna, Cinque, Menichelli, Vagnoni. All.: D'Antoni.

SAN MARINO: Sibilano, Muteba, Pesoli (1' st Barsi), Useini (1' st Di Palma), Ale, Shiba, Wanchope (36' st Omoruyi), Gulinatti, Moriano (7' st Cum), Sambou, Della Salandra (1' st Giacomini). A disp.: Meli, Lombardi, Mwape, Boayke. All.: Ingenito.

ARBITRO: Selva di Alghero.

ASSISTENTI: Scala di Cast. Di Stabia e Reitano di Acireale.

RETI: 4' pt Donsah, 27' pt Cardella, 30' pt Ceccarelli, 32' pt Felici, 37' st Gueye.

AMMONITI: Cum, Ingenito.

Tropical Coriano - Progresso 0-0

TROPICAL CORIANO: De Gori, Moricoli, Riccardi (7' st Bellavista), Fabbri, Malo, Rossi (33' st Anastasi), Pasquini, Enchisi (16' st Danieli), Pacchioni, Barbatosta (43' st Capicchioni), Pungelli (13' st Franco). A disp.: Pollini, E.Brisku, B.Brisku, Piermaria. All.: Scardovi.

PROGRESSO: Mascolo, Barbaro, Kola, Giovane (27' st Stellacci), Cestaro, Bonetti, Sanso (35' st Cataldi), Maltoni, Mascanzoni (35' st Bortolotti), Calabrese, Belcastro (21' st Finessi). A disp.: Gelati, Mascolo, Barbaro, Minelli, Gnani. All.: Graffiedi.

ARBITRO: Scarano di Seregno.

ASSISTENTI: Scorteccia e Poneti di Firenze.

AMMONITI: Enchisi, Cestaro, Calabrese, Cataldi, Malo.