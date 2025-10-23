Serviva alcol ai minorenni: circolo sospeso per 10 giorni

Intervengono i Carabinieri

Nella mattinata di oggi (23 ottobre) i Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio per dieci giorni, emesso dal Questore di Rimini ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un circolo ricreativo del territorio.

La misura trae origine da un’attività di controllo e vigilanza condotta dai militari del Comando locale, durante la quale è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, in violazione delle norme che regolano l’esercizio di tali attività.

L’accertamento ha fatto emergere comportamenti ritenuti idonei a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, determinando la segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sulla base della proposta avanzata dai Carabinieri, il Questore di Rimini ha quindi disposto la temporanea chiusura del locale, ritenendo necessario interrompere situazioni potenzialmente pericolose e ripristinare le condizioni di legalità.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a tutelare la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di devianza, con particolare attenzione ai comportamenti che coinvolgono i minori e all’abuso di sostanze alcoliche.