Servizio segnalazione di degrado a Rimini, un lettore: "Ho scritto tante volte: non succede nulla"

Un nostro lettore racconta la sua esperienza: "Ho scritto tante volte e ho telefonate tante volte. Ma non succede nulla"

Un nostro lettore ci ha contattato via e-mail per raccontare la sua esperienza personale e replicare all'articolo pubblicato ieri sul servizio digitale Ril.fe.de.ur. (Rilevazione di fenomeni di degrado urbano), messo a disposizione dal Comune di Rimini per segnalare fenomeni di degrado, rifiuti abbandonati, asfalti ammalorati. Scrive il nostro lettore: "Ho letto con attenzione il vostro articolo e sono abbastanza sconsolato perché quello che si scrive è interessante, ma al di fuori della realtà, perché poi non succede nulla".

"Ho scritto tante volte, ho telefonato tante volte, per lo sporco delle strade, per l'inciviltà delle persone che scaricano di tutto nei cassonetti e fuori, per i cani e i gatti che sporcano strade e giardini e nessuno pulisce o raccoglie gli escrementi", aggiunge, insoddisfatto per il servizio. Cita inoltre il caso della strada di via Gadames, che da via Luzzatti porta a via Lagomaggio: "Abbandonata all'incuria da 30 anni, l'amministrazione ha provveduto al taglio solo una volta per il concerto di Vasco Rossi - dice il lettore - e inoltre la stradina andrebbe asfaltata e illuminata perché di notte è pericoloso passare".

"Paghiamo le tasse, ma servizi zero, e neanche risposte alle richieste dei cittadini. Se girate per Rimini vi rendete conto dell'abbandono e dello sporco che invade le strade e stradine", chiosa il nostro lettore.