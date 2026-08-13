Servizio Spiaggia a Rimini, positivo il primo bilancio: decine di persone già assistite

I tutor del lungomare percorrono ogni giorno il Parco del Mare in eco-bike: informazioni, supporto e segnalazioni per rendere la spiaggia più sicura e accogliente

A un mese dall’attivazione del “Servizio Spiaggia”, promosso dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud, il primo bilancio dell’iniziativa è molto positivo. Ogni giorno i tutor del lungomare percorrono in eco-bike il Parco del Mare di Rimini Sud, rappresentando un punto di riferimento facilmente riconoscibile per turisti, cittadini e frequentatori della spiaggia.

Nel corso delle prime settimane di attività, gli operatori hanno aiutato, supportato e affiancato decine di persone, intervenendo sia in situazioni di difficoltà sia per fornire semplici informazioni sulla città, sugli alberghi, sui servizi disponibili, sui luoghi di interesse e sugli eventi in programma.

Tra le tante persone incontrate c’è una signora, che ha ringraziato i tutor per averla aiutata a ritrovare la strada del proprio albergo dopo essersi disorientata sul lungomare. Anche Paul, turista straniero in vacanza a Rimini, ha espresso la propria gratitudine per le indicazioni ricevute sulla città e sui luoghi da visitare.

Piccoli gesti che raccontano concretamente il valore del progetto: una presenza quotidiana capace di ascoltare, orientare e assistere chi vive il lungomare, contribuendo a rendere l’esperienza sulla spiaggia di Rimini più semplice, piacevole e sicura.

Grazie alla formazione svolta in collaborazione con VisitRimini, i tutor sono preparati a rispondere alle richieste più frequenti dei visitatori e a fornire informazioni aggiornate sulle opportunità turistiche del territorio. Parallelamente all’attività di accoglienza, svolgono anche un’importante funzione di osservazione: in presenza di situazioni anomale, disordini o circostanze che richiedano un intervento, possono effettuare tempestivamente le opportune segnalazioni alle forze dell’ordine e agli enti competenti.

«Il primo mese di attività conferma l’utilità del Servizio Spiaggia», dichiara Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud. «I tutor sono diventati una presenza riconoscibile e rassicurante lungo il Parco del Mare. In poche settimane hanno aiutato decine di persone, offrendo informazioni, assistenza e supporto nelle situazioni più diverse. È un servizio concreto, che rafforza la sicurezza e valorizza quella cultura dell’accoglienza che da sempre caratterizza la spiaggia di Rimini».

Il Servizio Spiaggia proseguirà per tutta la stagione, sette giorni su sette durante le ore diurne. Con questa iniziativa, la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud rinnova il proprio impegno per un turismo fondato sull’ospitalità, sulla sostenibilità, sull’attenzione alle persone e sulla collaborazione tra gli operatori del territorio.